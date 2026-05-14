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वाहन पोर्टल में आई तकनीकी खराबी, देशभर में वाहन से संबंधित काम ठप, परिवहन आयुक्त बोले- धैर्य रखें

तकनीकी समस्या के चलते करोड़ों वाहन स्वामी पिछले कुछ दिनों से वाहन संबंधित कोई काम न हो पाने के चलते परेशान हैं.

वाहन पोर्टल में खराबी से लोग परेशान.
वाहन पोर्टल में खराबी से लोग परेशान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:59 PM IST

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लखनऊ : एनआईसी की तरफ से आवेदनों को पुरानी व्यवस्था से हटाकर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर माइग्रेट करने के चलते वाहन स्वामियों के सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है. तकनीकी समस्या के चलते करोड़ों वाहन स्वामी पिछले कुछ दिनों से वाहन संबंधित कोई काम न हो पाने के चलते परेशान हैं. एनआईसी के अधिकारियों का कहना है कि समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. वाहन स्वामियों को धैर्य रखने की जरूरत है. लखनऊ में वाहन से संबंधित काम कराने आने वाले वाहन स्वामियों का पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं हो पा रहा है. कारण है कि सर्वर पूरी तरह से ठप हो गया है. यही स्थिति देशभर में बनी हुई है.

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश समेत देशभर में 'वाहन' पोर्टल के संचालन में तकनीकी बाधाएं आ रही हैं. इस संबंध में उप-महानिदेशक (DDG) और विभागाध्यक्ष (eTransport), एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली और तकनीकी निदेशक, एनआईसी लखनऊ ने बताया है कि यह समस्या एप्लीकेशंस को पुराने बुनियादी ढांचे से नए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्थानांतरित (Migration) करने के दौरान पैदा हुई है.

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बताया कि सम्बन्धित तकनीकी टीम के प्रयासों और विशेषज्ञों की नियुक्ति के बावजूद सर्वर में कुछ अप्रत्याशित तकनीकी खराबी आ गई है. विभाग इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है और सिस्टम को जल्द से जल्द स्थिर व सुचारू बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने लखनऊ समेत प्रदेश वासियों से अनुरोध किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द होगा तब तक अपने वाहन से संबंधित कार्य को लेकर फिक्र न करें. जैसे ही सर्वर दुरुस्त हो जाएगा पहले की ही तरह काम शुरू हो जाएगा.

बता दें कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में सर्वर स्लो या ठप होने की समस्या कोई नई नहीं है. अब तक परिवहन विभाग की तरफ से एनआईसी को सैकड़ों पत्र सर्वर की समस्या से संबंधित लिखे जा चुके हैं, लेकिन एनआईसी ने सर्वर दुरुस्त करने पर कोई ध्यान नहीं दिया. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सर्वर की समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है. यहां पर महीने में लगभग 15 दिन वाहन स्वामी सर्वर की समस्या के चलते काम न होने से परेशान रहते हैं.

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