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प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा; 23 हजार अभ्यर्थी, 52 परीक्षा केंद्र, लखनऊ में रहेगा कड़ा पहरा

परीक्षा के लिए कड़ा पहरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2025 रविवार, 6 सितंबर को लखनऊ में आयोजित होगी. परीक्षा में 22,996 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा दो पालियों में होगी, पहली पाली सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी. बबलू कुमार ज्वांट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. शहर के 52 परीक्षा केंद्रों पर कुल 520 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. इनमें 52 उपनिरीक्षक, 156 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल, 104 महिला कांस्टेबल और गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के लिए 208 सशस्त्र पुलिसकर्मी शामिल हैं. मोबाइल और स्मार्टवॉच पर पूरी पाबंदी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, आईटी गैजेट और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटो कॉपी की दुकानें और पीसीओ भी बंद रहेंगे. परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. सुबह सात बजे से सड़कों पर रहेगी पुलिस