प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा; 23 हजार अभ्यर्थी, 52 परीक्षा केंद्र, लखनऊ में रहेगा कड़ा पहरा
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 6 सितंबर को
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:06 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2025 रविवार, 6 सितंबर को लखनऊ में आयोजित होगी. परीक्षा में 22,996 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा दो पालियों में होगी, पहली पाली सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी.
बबलू कुमार ज्वांट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. शहर के 52 परीक्षा केंद्रों पर कुल 520 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. इनमें 52 उपनिरीक्षक, 156 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल, 104 महिला कांस्टेबल और गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के लिए 208 सशस्त्र पुलिसकर्मी शामिल हैं.
मोबाइल और स्मार्टवॉच पर पूरी पाबंदी
परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, आईटी गैजेट और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटो कॉपी की दुकानें और पीसीओ भी बंद रहेंगे. परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी.
सुबह सात बजे से सड़कों पर रहेगी पुलिस
अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास फोकस किया गया है. रेलवे और बस स्टेशनों, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. संबंधित यातायात निरीक्षकों ने परीक्षा केंद्रों और आसपास के रास्तों का पहले ही निरीक्षण कर जरूरी इंतजाम किए हैं. थाना प्रभारी परीक्षा वाले दिन सुबह 7 बजे से परीक्षा खत्म होने तक अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहेंगे. आपात स्थिति में तुरंत मदद के लिए परीक्षा केंद्रों के नजदीक UP-112 की गाड़ियां भी तैनात रहेंगी.
महिला सुरक्षा पर भी नजर
परीक्षा केंद्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल, UP-112 और एंटी रोमियो स्क्वाड की टीमें लगातार गश्त करेंगी. वहीं सोशल मीडिया सेल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की 24 घंटे निगरानी करेगा, ताकि परीक्षा से जुड़ी अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर नजर रखी जा सके. पुलिसकर्मियों को परीक्षा शुरू होने से तीन घंटे पहले अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से परीक्षा केंद्र पहुंचें, नियमों का पालन करें और किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें.
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