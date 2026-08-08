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हिमाचल के छात्रों को मिलेगा 'चिप क्रांति' का मंत्र, IIT दिल्ली से सीधे जुड़े तकनीकी शिक्षा मंत्री

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाला समय केवल डिग्री का नहीं, तकनीकी कौशल, नवाचारी सोच और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप दक्षता विकसित करने का है. ऐसे में छात्रों को देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों के अनुभवों से जोड़ना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है. संवाद के दौरान छात्रों ने आईआईटी दिल्ली में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, वीएलएसआई (वेरी लार्ज-स्केल इंटीग्रेशन) चिप डिजाइन, चिप निर्माण प्रक्रिया और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा के अनुभव साझा किए.

शिमला: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन की तेजी से बदलती दुनिया में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी अब भविष्य की तकनीकों से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है. इसी दिशा में एक अहम पहल के तहत आईआईटी दिल्ली के शैक्षणिक भ्रमण पर गए हिमाचल के छात्रों से शुक्रवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ऑनलाइन संवाद किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों से उनके अनुभव जाने और उन्हें नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों की ओर आगे बढ़ने का संदेश भी दिया.

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने छात्रों से कहा कि इस भ्रमण को केवल एक औपचारिक यात्रा न मानें, इसे अपने करियर की नई दिशा तय करने का अवसर समझें. उन्होंने छात्रों से आधुनिक तकनीकों को गहराई से समझने, अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करने और सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी से बढ़ रहे रोजगार अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया.

"वर्तमान दौर में तकनीकी शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता. छात्रों को अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों और उद्योगों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि वे वैश्विक तकनीकी परिवेश के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें." - राजेश धर्माणी, तकनीकी शिक्षा मंत्री

IIT दिल्ली की टीम का जताया आभार

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने युवाओं से जिज्ञासु और नवाचारी दृष्टिकोण अपनाने और उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकसित करने की अपील की. राजेश धर्माणी ने इस ज्ञानवर्धक शैक्षणिक भ्रमण के सफल आयोजन के लिए आईआईटी दिल्ली की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया. उन्होंने विशेष रूप से डॉ. राजेंद्र सिंह और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनके सहयोग से हिमाचल के छात्रों को देश के अग्रणी तकनीकी संस्थान में सीखने और भविष्य की तकनीकों को करीब से समझने का दुर्लभ अवसर मिला है.

तकनीकी शिक्षा निदेशक ने छात्रों को किया संबोधित

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा निदेशक रोहित राठौर ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए आईआईटी दिल्ली में आयोजित सभी तकनीकी सत्रों, उन्नत प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. वहीं, छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आईआईटी दिल्ली का यह भ्रमण उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा और सेमीकंडक्टर व वीएलएसआई तकनीक को प्रत्यक्ष रूप से देखने-समझने से उनके ज्ञान का दायरा पहले से कहीं ज्यादा विस्तार हुआ है.