जयपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास: नवंबर-दिसंबर में कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के तहत एयर कॉनकोर्स (फेज-2) की स्थापना के लिए लिए जा रहे महत्वपूर्ण तकनीकी ब्लॉक के कारण नवंबर और दिसंबर महीने में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस ब्लॉक की वजह से यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचकर यात्रा शुरू करने की सलाह दी गई है. तकनीकी कार्य के लिए ब्लॉक के कारण ट्रेन नंबर 15013, जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस जो 9 से 12, 14, 22 से 24, 26 से 28 व 30 नवंबर से 2 दिसंबर व 6 से 9 दिसंबर तक (18 ट्रिप) जैसलमेर से प्रस्थान करेगी. वह अपने निर्धारित मार्ग फुलेरा-जयपुर-रेवाड़ी की जगह परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित होगी. यह ट्रेन रास्ते के रींगस, नीमकाथाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी.