जयपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास: नवंबर-दिसंबर में कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के तहत एयर कॉनकोर्स (फेज-2) स्थापना के लिए 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक तकनीकी ब्लॉक लिया जाएगा.

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 7:55 PM IST

जोधपुर: जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के तहत एयर कॉनकोर्स (फेज-2) की स्थापना के लिए लिए जा रहे महत्वपूर्ण तकनीकी ब्लॉक के कारण नवंबर और दिसंबर महीने में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस ब्लॉक की वजह से यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचकर यात्रा शुरू करने की सलाह दी गई है.

तकनीकी कार्य के लिए ब्लॉक के कारण ट्रेन नंबर 15013, जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस जो 9 से 12, 14, 22 से 24, 26 से 28 व 30 नवंबर से 2 दिसंबर व 6 से 9 दिसंबर तक (18 ट्रिप) जैसलमेर से प्रस्थान करेगी. वह अपने निर्धारित मार्ग फुलेरा-जयपुर-रेवाड़ी की जगह परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित होगी. यह ट्रेन रास्ते के रींगस, नीमकाथाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

ट्रेन नंबर 15014, काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस जो 8 से 11, 13, 21 से 23, 25 से 27 और 29 नवंबर से 1 दिसंबर और 5 से 8 दिसंबर तक (18 ट्रिप) काठगोदाम से प्रस्थान करेगी. वह अपने निर्धारित मार्ग रेवाड़ी-जयपुर-फुलेरा की जगह परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी. यह ट्रेन रास्ते में नारनौल, नीमकाथाना व रींगस स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

ट्रेन नंबर 18573, विशाखापट्टणम-भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस जो 27 नवंबर को (एक ट्रिप) विशाखापट्टणम से प्रस्थान करेगी. वह परिवर्तित मार्ग सोगरिया-चंदेरिया-अजमेर-मारवाड़ जंक्शन होकर संचालित होगी और रास्ते के भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

यह ट्रेनें रहेगी रेगुलेट: ब्लॉक के कारण ट्रेन 12465, इंदौर-भगत की कोठी, रणथंभौर एक्सप्रेस सुपरफास्ट जो 9, 14, 22 व 24 नवंबर व 6 और 9 दिसंबर को (6 ट्रिप) इंदौर से प्रस्थान करेगी. वह मार्ग में 20 मिनट रेगुलेट रहेगी.

