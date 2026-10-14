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छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय हड़ताल पर तकनीकी सहायक, नियमितीकरण समेत कई मांगें, आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय हड़ताल पर तकनीकी सहायक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत VB-G RAM G योजना में कार्यरत तकनीकी सहायक तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं. नियमितीकरण, नियमित पदों के सृजन और सेवा शर्तों में बदलाव की वे मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. तकनीकी सहायकों ने चेतावनी दी है कि तीन दिवसीय हड़ताल के बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे.

हड़ताल पर VB-G RAM G योजना के तकनीकी सहायक (ETV BHARAT CHHATTISGARH) नाम बदलने की भी मांग तकनीकी सहायक प्रताप सिंह ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत सभी तकनीकी सहायकों का सीधे संविलियन कर नियमित किया जाना चाहिए. जब तक संविलियन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पंचायत विभाग में लागू नियमों और सेवा शर्तों के अनुरूप काम लिया जाए. इसके साथ ही तकनीकी सहायक पद का नाम बदलकर कनिष्ठ अभियंता (VB-G RAM G) किए जाने की मांग भी की जा रही है. उन्होंने बताया कि कांकेर जिले में लगभग 52 और पूरे छत्तीसगढ़ में 1263 तकनीकी सहायक कार्यरत हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि शासन जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगा.