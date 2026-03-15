ETV Bharat / state

IIT BHU में ड्रोन्स प्रदर्शनी; 'त्रिनेत्र' बिना भनक लगे दुश्मन के ठिकाने की कर लेते हैं रेकी

आईआईटी बीएचयू में टेक्नेक्स 2026 का आयोजन हुआ है, जिसमें एक ड्रोन प्रदर्शनी का लगाई गई है.

IIT BHU drone exhibition
आईआईटी बीएचयू ड्रोन्स प्रदर्शनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 12:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीक की मदद से अब दुश्मनों के ठिकानों का पता लग रही है, जिसकी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर में भी नजर आई थी. इन तकनीक में अलग-अलग प्रकार के ड्रोन भी शामिल है, जो आत्मनिर्भर भारत की भी झलक को दर्शाता हैं. इस ड्रोन को भारतीय कंपनियों ने तैयार किया है.

आईआईटी बीएचयू में टेक्नेक्स 2026 का आयोजन हुआ है, जिसमें एक ड्रोन प्रदर्शनी का लगाई गई है. साथ ही डिफेंस सिंपोजियम बनाया गया. प्रदर्शनी में अलग-अलग तरीके के ड्रोन को दिखाया गया है, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए तक है. प्रदर्शित में त्रिनेत्र से लेकर अन्य ड्रोन शामिल है, जिसके जरिए सघन और हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में भी दुश्मनों के ठिकाने का पता लगाया जा सकता है.

इन ड्रोन्स को मेड इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है, जो भारतीय सेना का गौरव भी बढ़ा रही है.

बता दें कि ये प्रदर्शनी Garhwal Rifles और Indian Army के सहयोग से दिखाया जा रहा है. इसमें उन्नत हथियार प्रणालियां, नैनो ड्रोन, रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS), ऑल-टेरेन वाहन, आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल और रोबो म्यूल जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण शामिल है.

IIT BHU में ड्रोन्स प्रदर्शनी (ETV Bharat)


बिना भनक लगे दुश्मन के ठिकाने की कर लेता है रेकी : प्रदर्शनी में आए जवानों ने बताया कि यदि हम इन ड्रोन की बात करें तो इसमें एक त्रिनेत्र है, जिसका वेट साढ़े 3 किलोग्राम से भी कम है.

पूरे बैग के साथ बात करें तो लगभग इसका वजन 8 किलो है. जमीन से 500 और समुद्र से 3000 मीटर इसकी सामान्य फ्लाइंग हाइट है.

जरूरत के अनुसार इसे 14000 फीट तक उड़ाया जा सकता है. इसके जरिए आसानी से दुश्मन के ठिकानों की रेकी की जा सकती है. उसकी खासियत यह है कि दुश्मन के रडार में नहीं आता है. उन्होंने बताया किसके साथ यहां पर सबसे कम वजन वाला भी ड्रोन है, जिसे हाथ में लेकर पंक्षी की तरह उड़ाया जाता है. इसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है.

drone exhibition
ड्रोन्स प्रदर्शनी (ETV Bharat)
2022 में भारतीय सेवा में शामिल हुआ यह खास ड्रोन : जवानों ने बताया कि इस ड्रोन को 2022 में भारतीय सेना में शामिल किया गया. इसे पहाड़ी इलाकों में जमीन से 1800 ऊपर फीट तक उड़ाया जा सकता है, जो दुश्मनों के ठिकाने का सर्विलांस करता है. उनके पूरे इलाके की रेकी करता है. उसकी फोटो वीडियो तैयार कर सकता है. इसके साथ ही यहां पर हाई एल्टीट्यूड में भी सर्विलांस करने वाला ड्रोन मौजूद है.
drone exhibition
ड्रोन्स प्रदर्शनी (ETV Bharat)

जवान बताते हैं कि यह ड्रोन 12000 फीट तक उड़कर सर्विलांस करता है. यह डे नाइट दोनों में काम करता है. फुल चार्ज होने पर एक घंटे तक यह काम करता है और दुश्मनों के हर इलाके की वीडियो फोटो ला करके देता है. यह उनके रडार में भी नहीं फसता. इसे भारतीय कंपनी के जरिए तैयार किया गया और इसकी कीमत 27 लाख रुपए है.

यह भी पढ़ें: यूपी में त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च; अब एक क्लिक में अपराधियों की कुंडली हाजिर, AI तकनीक की मदद से अपराध पर लगाम

यह भी पढ़ें: IIT BHU Technex 2026 का भव्य आयोजन; फेरारी के सीईओ गेस्ट

TAGGED:

VARANASI NEWS
TECHNEX 2026
IIT BHU
DRONE EXHIBITION
IIT BHU DRONE EXHIBITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.