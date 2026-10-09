IIT कानपुर : टेककृति विजेताओं को मिलेगा ISRO जाने का मौका, परीक्षा में ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं शामिल
आईआईटी कानपुर में तीन दिवसीय स्पोर्ट्स फर्स्ट का आगाज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:37 PM IST
कानपुर: IIT कानपुर के सालाना टेक्नो-फेस्ट 'टेककृति' की ओपन स्कूल चैंपियनशिप के विजेताओं को अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में जाने का मौका मिलेगा. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं की एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और समस्या समाधान क्षमता को परखना और निखारना है.
आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला चरण एक नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा. परीक्षा को तीन वर्गों में बांटा गया है, जिसमें परीक्षा के पूल A में कक्षा छह से 8वीं तक, पूल B में 9वीं से 10वीं तक और पूल C में 11वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. इसमें एक घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे.
फूल B और C से चयनित टॉप 100 छात्रों को 27 दिसंबर को IIT परिसर में होने वाले फाइनल के लिए बुलाया जाएगा. यहां पहेलियां और विभिन्न प्रतिस्पर्धी गतिविधियों के माध्यम से छात्र-छात्राओं के संज्ञानात्मक विश्लेषण आत्मक कौशल का भी आकलन होगा. इस मामले को लेकर IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने बताया कि टेककृति ओपन स्कूल चैंपियनशिप छात्राओं के लिए इसरो तक पहुंचाने का शानदार मौका है.
तीन दिवसीय स्पोर्ट्स फेस्ट
आईआईटी कानपुर में तीन दिवसीय स्पोर्ट्स फर्स्ट उद्घोष का आगाज आज यानी शुक्रवार से होगा, जिसमें देशभर के 60 शिक्षण संस्थानों से करीब 2000 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. इसमें आईआईटियंस भी शामिल हैं. तीन दिनों के अंदर 20 तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा.
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