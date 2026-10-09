ETV Bharat / state

IIT कानपुर : टेककृति विजेताओं को मिलेगा ISRO जाने का मौका, परीक्षा में ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं शामिल

IIT कानपुर ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: IIT कानपुर के सालाना टेक्नो-फेस्ट 'टेककृति' की ओपन स्कूल चैंपियनशिप के विजेताओं को अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में जाने का मौका मिलेगा. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं की एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और समस्या समाधान क्षमता को परखना और निखारना है.

आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला चरण एक नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा. परीक्षा को तीन वर्गों में बांटा गया है, जिसमें परीक्षा के पूल A में कक्षा छह से 8वीं तक, पूल B में 9वीं से 10वीं तक और पूल C में 11वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. इसमें एक घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे.