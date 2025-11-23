'टेक जीनियस' बीटेक छात्र ने गेमिंग ऐप का पेमेंट गेटवे उड़ाया, 1.1 करोड़ का साइबर फ्रॉड बेनकाब

ETV Bharat / state

ग़ाज़ियाबाद में Gaming App के पेमेंट गेटवे को हैक कर एक करोड़ से अधिक की रक़म ठगने का मामला सामने आया है.

'टेक जीनियस' बीटेक छात्र ने गेमिंग ऐप का पेमेंट गेटवे उड़ाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 23, 2025 at 9:18 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: तकनीक दोधारी तलवार की तरह है. सही हाथों में जाए तो कमाल कर देते हैं और कहीं गलती से ग़लत हाथों में पहुँची तो नुकसान कर देते दैं. कमिश्नरेट ग़ाज़ियाबाद की थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने एक 'टेक जीनियस' को गिरफ़्तार किया है, जिसने Gaming App के पेमेंट गेटवे को हैक कर एक करोड़ से अधिक की रक़म अपने परिवार वालों खातों में पहुँचा दी. कई महीनों तक ये खेल चलता रहा लेकिन किसी को भनक तक नहीं लग सकी. 'टेक जीनियस' द्वारा किया जा रहा है साइबर फ्रॉड आख़िरकार पकड़ में आ गया.

मूल रूप से पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्द्धमान ज़िले के मैमारी थाना क्षेत्र के रहने वाले 'टेक जीनियस' उत्सव मंडल सिलीगुड़ी के प्रतिष्ठित IT कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा है. फ़ाइनल ईयर का छात्र है. उत्सव ने रियल इलेवन फैंटेसी गेमिंग मोबाइल ऐप के पेमेंट गेटवे को हैक कर सॉफ़्टवेयर में API के माध्यम से वॉलेट में जमा की गई धनराशि को कई गुना बढ़ा कर वॉलेट से धन राशि को बैंक खाते में withdraw कर लेता था. मोबाइल गेमिंग ऐप के वॉलेट में उत्सव एक रुपये जमा करता और वॉलेट में 2000 रुपये रिफ्लेक्ट करता था. इसी प्रकार उत्सव ने साइबर धोखाधड़ी कर विभिन्न 20 बैंक खातों में कुल 1.1 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं.

पीयूष सिंह, एडीसीपी क्राइम, गाजियाबाद (ETV Bharat)

शुरुआत में उत्सव ने पेमेंट गेटवे को हैक किया और रक़म वॉलेट के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफर करनी शुरू की. उत्सव को मालूम था कि यदि एक ही मोबाइल गेमिंग एकाउंट से धोखा धड़ी की गई तो आसानी से पता चल जाएगा और पकड़ा जाएगा. इसलिए उसने अपने परिवारवालों की मोबाइल फ़ोन से गेमिंग एप्प पर कई अकाउंट बनाए. मोबाइल गेमिंग एप्प के वॉलेट में उत्सव एक रुपये जमा करता था, जिसके बाद पेमेंट गेटवे को हैक एक रुपये को बढ़ाकर 2000 कर दिया करता था. इस तरह रक़म बढ़ाकर खातों में ट्रांसफर किया करता था. अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद कैश निकाल दिए जाते थे.

एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के मुताबिक़, उत्सव मंडल द्वारा चार महीने तक मोबाइल गेमिंग एप्प के पेमेंट गेटवे को हैक कर तक़रीबन 1.1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है. जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, वे सभी अकाउंट उत्सव मंडल के परिवार वालों के हैं. उत्सव बहुत ही होनहार छात्र था. कई प्रतियोगिताओं में उत्सव ने वेब साइट्स और ऐप में तकनीकी बग्स आदि खोज कर रिवॉर्ड भी हासिल किए हैं.

