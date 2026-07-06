दंतैल हाथी हो चिढ़ाना पड़ा भारी: सूरजपुर में लोनर जंबो ने युवकों को खदेड़ा
हाथी इतनी फुर्ती के साथ दौड़ा कि लोग हाथों में चप्पल जूते लेकर मौके से भागे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 6, 2026 at 7:24 PM IST
सूरजपुर: प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सिंघरा गांव से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां जंगल किनारे घूम रहे लोनर हाथी को कुछ युवक शोर मचाकर परेशान कर रहे थे. कुछ युवक हाथी को परेशान करने का वीडियो भी बनाने लगे. इसी दौरान दंतैल हाथी भड़क गया है और परेशान कर रहे युवकों के पीछे दौड़ गया.
लोनर हाथी ने युवकों को खदेड़ा
भारी भरकम होने के बावजूद हाथी इतनी तेजी से युवकों के पीछे लपका कि युवकों की टोली घबरा गई. मौके पर अफरा तफरी मच गई. हाथी को परेशान कर रहे युवक हाथों में अपने चप्पल जूते लेकर वहां से भाग निकले. हाथी थोड़ी दूर युवकों के पीछे दौड़ा फिर जंगल के भीतर चला गया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई युवक हाथी की जद में नहीं आया.
स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यह अकेला दंतैल हाथी प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में विचरण कर रहा है. वन विभाग और हाथी मित्र दल लगातार ग्रामीणों को सतर्क रहने, हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और किसी भी स्थिति में उनके पास जाकर फोटो या वीडियो नहीं बनाने की समझाइश दे रहे हैं. इसके बावजूद कुछ युवक हाथी के नजदीक पहुंच गए, जिससे यह स्थिति बन गई.
लोनर हाथी इलाके में लगातार बना हुआ है. हम मुनादी के जरिए लोगों को सावधान कर रहे हैं. वन विभाग की अपील है कि वो हाथी के करीब नहीं जाएं और उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करें. हमारी टीम लगातार हाथी पर नजर बनाए हुए है: दिलेश्वर साहू, वन मंडलाधिकारी
वन विभाग ने किया सतर्क
इस मामले में वन मंडलाधिकारी दिलेश्वर साहू ने बताया कि वन विभाग समय-समय पर गांवों में कैंप लगाकर लोगों को हाथियों के व्यवहार और उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी देता है. लगातार मुनादी और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं से बचा जा सके. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं हाथी दिखाई दे तो उसके पास जाने, उसे छेड़ने या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल न करें. ऐसी स्थिति में तत्काल वन विभाग या हाथी मित्र दल को सूचना दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.
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