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दंतैल हाथी हो चिढ़ाना पड़ा भारी: सूरजपुर में लोनर जंबो ने युवकों को खदेड़ा

सूरजपुर: प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सिंघरा गांव से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां जंगल किनारे घूम रहे लोनर हाथी को कुछ युवक शोर मचाकर परेशान कर रहे थे. कुछ युवक हाथी को परेशान करने का वीडियो भी बनाने लगे. इसी दौरान दंतैल हाथी भड़क गया है और परेशान कर रहे युवकों के पीछे दौड़ गया.

लोनर हाथी ने युवकों को खदेड़ा

भारी भरकम होने के बावजूद हाथी इतनी तेजी से युवकों के पीछे लपका कि युवकों की टोली घबरा गई. मौके पर अफरा तफरी मच गई. हाथी को परेशान कर रहे युवक हाथों में अपने चप्पल जूते लेकर वहां से भाग निकले. हाथी थोड़ी दूर युवकों के पीछे दौड़ा फिर जंगल के भीतर चला गया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई युवक हाथी की जद में नहीं आया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यह अकेला दंतैल हाथी प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में विचरण कर रहा है. वन विभाग और हाथी मित्र दल लगातार ग्रामीणों को सतर्क रहने, हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और किसी भी स्थिति में उनके पास जाकर फोटो या वीडियो नहीं बनाने की समझाइश दे रहे हैं. इसके बावजूद कुछ युवक हाथी के नजदीक पहुंच गए, जिससे यह स्थिति बन गई.