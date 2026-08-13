अंबाला में छोड़े गए आंसू गैस के गोले, गुरसिमरन सिंह मंड पर कार्रवाई की मांग कर रहे लोग, हाईवे किया जाम
हरियाणा के अंबाला में सिख युवाओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं.
Published : August 13, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 5:16 PM IST
अंबाला : हरियाणा के अंबाला के पंजोखरा साहिब में गुरसिमरन सिंह मंड के साथ हुए विवाद का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. मंड के साथ मारपीट के मामले में सिख युवाओं की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुद्वारे श्री पंजोखरा साहिब में सिख समाज की अहम बैठक हुई. बैठक के बाद सिखों ने दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे-44 को जाम करने का फैसला लिया. जब सिख समुदाय के लोग हाईवे की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए. इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने NH-44 को दोनों तरफ से जाम कर दिया.
आंसू गैस के गोले दागे गए : गुरुद्वारे श्री पंजोखरा साहिब में बैठक के बाद सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में हाईवे जाम करने के लिए निकले. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली-अमृतसर NH-44 को दोनों तरफ से जाम कर दिया. हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से लंबा जाम लग गया.
गिरफ्तार युवाओं को रिहा करने की मांग : प्रदर्शन कर रहे सिख समाज की मांग है कि गुरसिमरन सिंह मंड के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा किया जाए और गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR दर्ज की जाए. सिख समाज का कहना है कि जब तक उनकी दोनों मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हाईवे जाम नहीं खोला जाएगा. फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला हुआ था : आपको बता दें कि इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेरेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड 7 अगस्त को गुरुद्वारे श्री पंजोखरा साहिब में पहुंचे थे. इसी दौरान विवाद खड़ा हुआ. आरोप है कि मंड की गाड़ी ने संगत को टक्कर मारी. इससे गुस्साई भीड़ और निहंगों ने मंड को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था और इनोवा गाड़ी को तोड़ दिया था. पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर मंड को बचाया था. इस हमले में मंड समेत चार लोग घायल हुए थे. गुरसिमरन सिंह मंड ने बाद में बताया था कि भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेरकर तलवारों, लाठियों और ईंटों से हमला किया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे. उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके बेटे को बचाने पहुंचे हरियाणा पुलिस के तीन जवानों के साथ भी मारपीट की गई. मंड ने आरोप लगाया था कि हमलावरों ने उनसे जबरन ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने को कहा था. इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई और उनके दांत तोड़ दिए गए. मंड ने कहा कि वे इस घटना से डरने वाले नहीं हैं.
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