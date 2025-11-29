ETV Bharat / state

कहां गया चीता? 2 दिन से कूनो नेशनल पार्क की टीम कर रही मॉनिटरिंग, DFO की अपील- लोग सतर्क रहें

बारां : जिले के रामगढ़ क्षेत्र में गुरुवार शाम को चीते का मूवमेंट देखा गया था. इसके बाद से ही कूनो नेशनल पार्क की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. साथ ही बारां वन विभाग की टीम भी कूनो नेशनल पार्क से आई टीम के सहयोग के लिए वहां तैनात है. कूनो नेशनल पार्क से चीते के रामगढ़ पहुंचने की सूचना के बाद से ही चीते के हर मूवमेंट पर कूनो की टीम कड़ी नजर बनाए हुए है. चीते की सटीक लोकेशन फिलहाल टीम को नहीं मिल रही है. रामगढ़ के जंगलों में चीते के आने की सूचना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. वहीं, वन विभाग ने भी आमजन व चरवाहों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है.

गुरुवार को बारां पहुंचा चीता : जिला वन अधिकारी विवेकानंद मानिकराव ने बताया कि चीता रामगढ़ क्षेत्र के आसपास ही है. लोग थोड़ा सतर्क रहें और वन विभाग का सहयोग करें. जल्द ही चीते का पता लगाकर ट्रेंकुलाइज कर लिया जाएगा. इसके लिए श्योपुर से टीम भी बुलाई गई है. बता दें कि कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकी चीता मध्य प्रदेश के श्योपुर की सीमा लांघकर गुरुवार को बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र के रामगढ़ में आ गया था. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम को बुलाया गया. इसके बाद से ही अधिकारी चीते को लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, 36 घंटे बाद भी चीते का पता नहीं लग पाया है.