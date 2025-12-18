ETV Bharat / state

हॉकी इंडिया लीग को लेकर रांची में उत्साह, मोरहाबादी स्टेडियम में शुरू हुए टीमों के प्रैक्टिस सेशन

महिला हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) को लेकर रांची में टीमों का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया है.

Teams Practice sessions begun for Womens Hockey India League in Ranchi
महिला हॉकी इंडिया लीग को लेकर प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 9:39 PM IST

रांचीः महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) को लेकर रांची में खेल उत्साह चरम पर है. टूर्नामेंट से पहले कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं और मोरहाबादी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में टीमों के प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गए हैं. खासकर घरेलू टीम रांची रॉयल्स के अभ्यास सत्र पर दर्शकों और खेल प्रेमियों की खास नजर बनी हुई है.

रांची रॉयल्स के प्रैक्टिस सेशन में भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी निक्की प्रधान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकीं ब्यूटी डुंगडुंग सहित टीम के अन्य प्रमुख खिलाड़ी शामिल हुए. इनके साथ-साथ झारखंड की कई उभरती महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी अभ्यास का अवसर मिल रहा है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं का मनोबल काफी बढ़ा है. अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का यह संयोजन रांची रॉयल्स को एक संतुलित और मजबूत टीम के रूप में प्रस्तुत कर रहा है.

Teams Practice sessions begun for Womens Hockey India League in Ranchi
रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन (ETV Bharat)

रांची के मोरहाबादी हॉकी स्टेडियम में चल रहे अभ्यास सत्रों के दौरान फिटनेस, पासिंग, ड्रैग फ्लिक और मैच सिचुएशन ड्रिल्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों की रणनीति, तालमेल और फील्ड मूवमेंट को अंतिम रूप देने में जुटा है. अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी से अभ्यास सत्रों का स्तर भी ऊंचा नजर आ रहा है.

Teams Practice sessions begun for Womens Hockey India League in Ranchi
प्रैक्टिस करते हॉकी खिलाड़ी (ETV Bharat)

रांची में होने वाले महिला हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. पहला मुकाबला 28 दिसंबर (रविवार) को रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच रात 7:30 बजे खेला जाएगा. इसके बाद 29 दिसंबर को सूरमा हॉकी क्लब और राढ़ बंगाल टाइगर्स आमने-सामने होंगे. 30 दिसंबर को रांची रॉयल्स का मुकाबला राढ़ बंगाल टाइगर्स से होगा.

नए साल के मौके पर भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी को एसजी पाइपर्स और राढ़ बंगाल टाइगर्स, जबकि 2 जनवरी को रांची रॉयल्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच मैच खेला जाएगा. 3 जनवरी से 8 जनवरी तक लीग चरण के अंतिम मुकाबले आयोजित होंगे, जिनमें अलग-अलग समय पर टीमें आमने-सामने होंगी. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 10 जनवरी (शनिवार) को रात 8:15 बजे खेला जाएगा.

Teams Practice sessions begun for Womens Hockey India League in Ranchi
प्रैक्टिस करती हॉकी टीमें (ETV Bharat)

हॉकी इंडिया लीग के इन मुकाबलों से रांची एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हॉकी मानचित्र पर प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने जा रही है. झारखंड की महिला खिलाड़ियों के लिए यह लीग न केवल अनुभव अर्जित करने का मंच है, बल्कि भविष्य की अंतरराष्ट्रीय पहचान की दिशा में एक बड़ा अवसर भी माना जा रहा है.

संपादक की पसंद

