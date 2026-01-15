ETV Bharat / state

युवक पर तेंदुए के हमले के बाद आगरा, मेरठ ओर हापुड़ की टीमें ड्रोन से कर रहीं सर्च ऑपरेशन

ड्रोन कैमरों की मदद से सर्च ऑपरेशन: ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले की सूचना वन विभाग की टीम को दी. सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची. वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है. गुरुवार को तेंदुए को पकड़ने के लिए मथुरा, मेरठ और हापुड़ की वन विभाग के संयुक्त टीम मौके पर जुटी हुई हैं.

हापुड़: जिले में उस समय हड़कंप मच गया. जब खेत में काम करते हुए एक किसान पर अचानक से जंगल की तरफ से आए एक तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया. किसान के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान तेंदुए की तरफ दौड़ पड़े. भीड़ को आता देख तेंदुआ मौके से जंगल की तरफ भाग गया.

विमल पर तेंदुए ने किया था हमला: रेंजर मुकेश कांडपाल ने बताया कि वन विभाग की चार टीमें ड्रोन कैमरों से तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रही हैं. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है. बुधवार की शाम थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव कोटा हरनाथपुर में गन्ने के खेत में काम कर रहे विमल नाम के युवक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर उसको घायल कर दिया था. इसके बाद तेंदुआ मौके से भाग गया था.

ग्रामीण गन्ने के खेत में काम कर रहे थे: मुकेश कांडपाल ने कहा कि गुरुवार को वन विभाग की टीमें तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रही हैं. तेंदुए के हमले के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ग्रामीण खेतों पर जाने से भी घबरा रहे हैं. ग्रामीण शिवकुमार ने बताया कि ग्रामीण गन्ने के खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें तेंदुआ नजर आया. जैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे तेंदुए ने हमला कर दिया. ग्रामीण गजेन्द्र सिंह ने बताया कि दहशत के कारण किसान खेतों पर भी नहीं जा रहे हैं.

वन विभाग की चार टीमें कर रहीं तलाश: रेंजर मुकेश कांडपाल ने बताया कि गांव कोटा हरनाथपुर में तेंदुए की सूचना मिली थी. वन विभाग की मौके पर पहुंची. तेंदुए की तलाश टीमें कर रही हैं. ग्रामीणों से अपील की गई है कि इन गन्ने के खेतों से दूर रहे. महिलाएं और बच्चे घर पर ही रहें, जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है. मेरठ और आगरा से टीम बुलाई गई है. चार टीमें यहां से लगाई गई हैं. ड्रोन कैमरों से भी तेंदुए की तलाश की जा रही है. अकेले खेतों पर न जाए.

