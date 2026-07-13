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प्रदेश कांग्रेस की टेंशन! जिलाध्यक्ष बने 8 महीने बीते, पर 29 जिलों में अब तक नहीं बन पाई कार्यकारिणी

जयपुर : संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए राजस्थान कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों के बाद अब जिलों में कार्यकारिणी चयन प्रदेश कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. पार्टी हाई कमान की ओर से जिलों में पदाधिकारियों की सीमित संख्या रखने के आदेश से प्रदेश कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है. सीमित संख्या के चलते जिलों में कार्यकारिणी चयन में प्रदेश नेतृत्व को काफी मशक्कत का सामने करना पड़ रहा है. यही वजह है कि जिलाध्यक्षों की घोषणा के आठ माह बाद भी केवल 21 जिलों में ही अभी तक कार्यकारिणी गठित हो पाई है, जबकि 29 जिलों में कार्यकारिणी का गठन होना अभी बाकी है. दरअसल संगठन सृजन अभियान के जरिए पिछले साल 22 नवंबर 2025 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा की थी. वही इसी साल जनवरी में 5 और जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी. लेकिन दिलचस्प यह है कि 8 महीने के बाद भी केवल 21 जिलों में ही जिला कार्यकारणी का गठन हो पाया है.

बड़े जिलों में 51 और छोटे जिलों में 31 कीकार्यकारिणी : दरअसल जिलों में कार्यकारिणी गठन में परेशानी की एक वजह यह भी है कि पार्टी हाईकमान ने बड़े जिलों में 51 और छोटे जिलों में 31 की कार्यकारिणी रखने के निर्देश प्रदेश कांग्रेस को दिए हैं. ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के साथ-साथ जिलाध्यक्षों के सामने भी दुविधा यह है कि वो कार्यकारिणी में किस लें और किसे नहीं. वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का कहना है कि छोटे जिलों में अध्यक्ष सहित 31 की कार्यकारिणी के निर्देश हैं. जिसमें विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, लोकसभा प्रत्याशी के समर्थकों को भी कार्यकारिणी में लिया जाना है. इसके अलावा जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों को भी कार्यकारिणी में जगह दिलाना चाहते हैं. ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के सामने भी संकट यह है कि 31 की कार्यकारिणी में किन-किन नेताओं के लोगों को एडजस्ट किया जाए.

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उभर रहा है असंतोष : जिला कार्यकारिणी में सीमित संख्या में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष भी उभर रहा है. जिन कार्यकर्ताओं के नाम कार्यकारिणी में नहीं आए हैं, वो अब सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. हालांकि प्रदेश नेतृत्व की ओर से ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे कार्यकारिणी में एडजस्ट करने का आश्वासन दिए जा रहे हैं.

निकाय पंचायत चुनाव से पहले कार्यकारिणी गठन जरूरी : राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि एक तरफ पार्टी जिलों में कार्यकारिणी गठन को लेकर जूझ रही है तो दूसरी तरफ निकाय और पंचायत चुनाव भी सिर पर हैं. सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो नवंबर तक निकाय पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है ऐसे में जिस तरह से संगठन को खड़ा करने में देरी कर रही है तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब धरातल पर संगठन ही नहीं होगा तो फिर किसके भरोसे चुनाव मैदान में उतरेंगे.