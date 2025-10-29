ETV Bharat / state

चाईबासा ब्लड बैंक में लापरवाही का मामला: विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा की अगुआई में टीम ने शुरू की जांच

चाईबासा में थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले की जांच शुरू हो गई है.

चाईबासा में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में स्पेशल टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 3:16 PM IST

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों में एचआईवी की पुष्टि हुई है. इस गंभीर घटना ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की नींद उड़ा दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है.

विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी छह सदस्यीय टीम बुधवार को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंची और ब्लड बैंक की पूरी प्रक्रिया, रिकॉर्ड और सुविधाओं की गहनता से जांच की. समिति को सात दिनों के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है.

जानकारी देतीं विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सिविल सर्जन सहित तीन पर कार्रवाई

इस दौरान डॉ. अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लापरवाही का मामला सामने आने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई है. पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ. सुशांत कुमार मांझी, ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. दिनेश सवैया और लैब तकनीशियन मनोज कुमार पर विभागीय कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अब एलाइजा जांच अनिवार्य

इस घटना के बाद सरकार ने पूरे राज्य के ब्लड बैंकों में जांच प्रक्रिया को सख्त करने का आदेश दिया है. अब केवल किट से जांच की अनुमति नहीं होगी. हर ब्लड सैंपल की जांच एलाइजा से करना अनिवार्य होगा. इसके लिए सभी ब्लड बैंकों को टेस्टिंग मशीन, किट और प्रशिक्षित मैनपावर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से पूछताछ करतीं विशेष सचिव. (फोटो-ईटीवी भारत)

दोषियों पर कार्रवाई शुरू

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में राज्य के किसी भी ब्लड बैंक में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.

यह घटना न केवल प्रशासनिक चूक की तरफ इशारा करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि ब्लड बैंकों की निगरानी और गुणवत्ता जांच को और मजबूत करने की तत्काल जरूरत है.

