हाईकोर्ट के आदेश पर सीमांकन कराने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव, चार सिपाही घायल
घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 5:48 PM IST
चंदौली: मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कबीरपुर गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर भूमि सीमांकन कराने पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों के एक पक्ष ने रविवार को अचानक ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. पथराव की इस घटना में तीन महिला आरक्षी समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दरअसल, शनिवार को भूमि विवाद को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ कबीरपुर गांव में सीमांकन कराने पहुंची थी. सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और उपद्रवियों ने राजस्व और पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए.
अचानक हुए पथराव से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल महिला आरक्षियों और एक अन्य पुलिसकर्मी को तत्काल पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित राजकीय अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया.
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. त्वरित कार्रवाई करते हुए छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. घटना के बाद गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
क्षेत्राधिकारी मुगलसराय अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर अन्य उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है. घटना में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.