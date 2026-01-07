ETV Bharat / state

नेपाल से पदक बटोरकर लौटी नन्हीं-मुन्नी टीम;खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत,गदगद हुए चीफ

मेडल पहनाकर किया सम्मानित ( Photo credit: ETV Bharat )

लखीमपुर : नेपाल में आयोजित प्रथम तंग इल मूडो, कोरियन ओपन मार्शल आर्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2026 में लखीमपुर के भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया. बुधवार को नेपाल से वापस आने पर टीम का रेलवे स्टेशन पर ढोल-नगाड़ों, फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ भव्य स्वागत किया गया. कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी लव कुश कुमार भार्गव ने खिलाड़ियों व इंडिया चीफ जितेंद्र कुमार को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. शाओलिन स्पोर्ट्स ऑफ मार्शल आर्ट्स एकेडमी के चीफ जितेंद्र कुमार ने बताया कि सीनियर वर्ग में विवेक जायसवाल (60–64.9 किग्रा) और सौरभ राज (80+हेवीवेट) ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया. जूनियर वर्ग में कनिष्क सिंह, मोहम्मद आमिर, विपिन और सीनियर वर्ग में तोषक अंश व अनादि मेहरोत्रा ने सिल्वर पदक हासिल किया. सब-जूनियर वर्ग में शिवांश हिंगे, अभिराज वर्मा, भव्य वर्मा, अजय कुमार, दक्ष रस्तोगी व सार्थक पटेल ने कांस्य पदक जीते. टीम का रेलवे स्टेशन पर स्वागत. (ETV Bharat) बालिका वर्ग में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. सब-जूनियर वर्ग में कृतिका ने सिल्वर पदक, सीनियर वर्ग में उन्नति श्रीवास्तव और माही वर्मा ने सिल्वर पदक जीते. वहीं तीव्रिका श्रीवास्तव और भूमि मिश्रा ने कांस्य पदक प्राप्त किया. कुल मिलाकर भारत की झोली में 7 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य पदक आए.