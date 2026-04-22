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हरिद्वार में धड़ल्ले से चल रहा अवैध शराब का धंधा, नगर निगम और आबकारी विभाग ने की बड़ी बरामदगी

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में बायलॉज के अनुसार शराब और मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद यहां धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है. इसका खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही थी. टीम को रोड़ीबेलवाला क्षेत्र में एक झोपड़ी के अंदर संदूक में अवैध शराब का जखीरा मिला था. इसके बाद रात को आबकारी विभाग ने दीन दयाल पार्किंग इलाके में छापा मारा तो उन्हें भी एक झोपड़ी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली.

हरिद्वार में अवैध शराब बरामद: हरिद्वार में प्रतिबंध के बावजूद गंगा घाटों और आसपास के इलाकों में आराम से अवैध शराब मिल जाती है. मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हरकी पैड़ी के नजदीक रोड़ीबेलवाला क्षेत्र से शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद होने से हड़कंप मच गया. यह शराब एक संदूक में छिपाकर रखी गई थी. बताया जा रहा है कि कई दिनों से यहां अवैध शराब की बिक्री हो रही थी. बड़ी मात्रा में शराब की बोतलों को देखकर टीम में शामिल अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान रह गए.

नगर निगम की टीम को अतिक्रमण हटाते समय मिला शराब का जखीरा: दरअसल चारधाम यात्रा और आगामी कुंभ मेले को देखते हुए नगर निगम हरिद्वार द्वारा बुलडोजर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है. सफाई निरीक्षक श्रीकांत के नेतृत्व में निगम की टीम मंगलवार को रोडिबेलवाला में अतिक्रमण हटा रही थी. उसी दौरान एक झोपड़ी में रखे संदूक को जब्त किया गया. अधिकारियों ने जब संदूक को खोलकर देखा, तो उसमें बड़ी संख्या में शराब की बोतलें पाई गईं. शराब भी कोई देसी नहीं बल्कि अंग्रेजी शराब के कई अलग अलग ब्रांड की बोतलें रखी पाई गईं.

स्थानीय लोगों ने लगाया ये आरोप: स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड़ीबेलवाला समेत कई क्षेत्रों में शराब तस्करी आम हो गई है. यहां तस्कर चोरी छिपे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को शराब बेचते हैं. ड्राई एरिया होने के बावजूद तस्कर इस प्रतिबंध का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार चला रहे हैं. पूर्व में हरकी पैड़ी क्षेत्र के सामने मालवीय घाट सहित अन्य स्थानों पर भी कई बार शराब पकड़ी जा चुकी है. पुलिस समय-समय पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन यह अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि जहां से शराब बरामद हुई, वहां से कुछ ही दूरी पर सीसीआर टावर स्थित है, जहां कुंभ मेला अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया कि-