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सीकर: स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम पर हमले से कर्मचारियों में आक्रोश, कार्य बहिष्कार और धरना शुरू

सीकर: शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित राधाकिशनपुरा के वंदे मातरम चौक में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे विद्युत निगम कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारी संगठन ने आंदोलन राह चुनी है. इसी को लेकर संघर्ष समिति के नेतृत्व में सोमवार से सर्किल कार्यालय परिसर में धरना शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्युत निगम के कर्मचारी शामिल हुए.

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के टेक्निकल असिस्टेंट-2 ओमप्रकाश मील अपनी टीम के साथ निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्मार्ट मीटर बदलने के लिए राधाकिशनपुरा पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद कथित रूप से कर्मचारियों पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया गया. घटना में ओमप्रकाश मील गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके हाथ में फ्रैक्चर बताया गया. अन्य कर्मी के साथ भी मारपीट, धक्का-मुक्की की गई तथा मोबाइल फोन और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए. इस संबंध में उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था.

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कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास: घटना के विरोध में अब कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है. संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि कर्मचारियों पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि विभागीय आदेशों की पालना करते हुए कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रहे थे, ऐसे में उनके साथ हुई हिंसा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता.