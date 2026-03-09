ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के हर शहर में T-20 विश्वकप जीत का जश्न, होली-दीवाली एकसाथ मनाई, सीएम डॉ. मोहन यादव भी गदगद

भारत औप न्यूजीलैंड के फाइनल मुकाबले के लिए छतरपुर में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थीं. न्यूजीलैंड का हर विकेट गिरने पर खेल प्रेमी आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों ओर तिरंगा लहराकर जय श्रीराम के नारे लगा रहे थे. वहीं विश्वकप जीत के बाद देर रात तक क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर नाचते-झूमते दिखाई दिए. शहर के गल्ला मंडी, चौक बाजार, छत्रसाल चौक पर पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी. क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग हर कोई इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आया. वहीं, युवाओं के समूह ने बाइकों पर देर रात तक तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी खुशी जाहिर की.

मध्य प्रदेश के हर शहर में T-20 विश्वकप जीत का जश्न (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों ने भी जिस राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया है वो बेमिसाल है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं को भी श्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन के लिए हार्दिक बधाई दी है. डॉ. यादव ने कहा, '' भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंडया, अर्शदीप, किशन और संजू सैमसन समेत पूरी टीम के सभी खिलाड़ियों ने अच्छे खेल के साथ सूझबूझ का परिचय दिया है. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्रिकेट सहित सभी खेलों और खिलाड़ियों का हौसला निरंतर बढ़ाया है. भारत के जांबाज, प्रतिभाशाली और राष्ट्र का मान बढ़ाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को पूरा राष्ट्र बधाई दे रहा है.

ये जीत बेमिसाल, टीम के साथ पूरे देश को बधाई : मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, '' भारतीय क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ हैं. वे वर्ल्ड चैम्पियन की तरह ही खेले, एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्र प्रेम के भाव के साथ खेलते हुए खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल होते हैं. वर्ष 2024 में लगभग 2 वर्ष पूर्व भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर वर्ल्ड कप जीता था. आज न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने क्रिकेट के इतिहास में पुनः गौरवशाली अध्याय जोड़ दिया है. यह बहुत हर्ष और गर्व का क्षण है.''

भोपाल : न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने एक बार फिर टी-20 विश्वकप का खिताब जीत लिया है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश के हर शहर में देर रात जश्न मना, हर ओर जमकर आतिशबाजी और ढोल धमाल पर लोग जीत की खुशियां मनाते नजर आए. इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा T-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबला जीतने पर भारतीय टीम और समस्त राष्ट्रवासियों को बधाई दी है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैच देखने के बाद मैच के विजयी क्षण में उल्लास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस विजय का हकदार था.

छतरपुर में लगे भारत माता की जय के नारे, निकल तिरंगा यात्रा (Etv Bharat)

इस मौके पर छतरपुर निवासी क्रिकेट प्रेमी नफीस कुरेशी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, '' अभी ईद में दस दिन बाकी है, लेकिन भारतीय टीम ने आज ही पूरे देश को ईदी दे दी है.'' वहीं क्रिकेट प्रेमी नारायण मिश्रा ने कहा, '' जब-जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप खेलेगी, तब-तब जीतती रहेगी हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और गर्व भी.''

इंदौर में राजवाड़ा पर कैलाश विजयवर्गीय ने लहराया तिरंगा (Etv Bharat)

इंदौर राजवाड़ा में जीत का जश्न, विजयवर्गीय तिरंगे के साथ आए नजर

भारतीय टीम द्वारा वर्ल्डकप जीतते ही इंदौर के राजवाड़ा में फिर जश्न शुरू हो गया. कई क्रिकेट प्रेमी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के उद्घोष करते दिखे. भारतीय टीम की जीत के पहले ही कई क्रिकेट फैंस इंदौर के राजवाड़ा में पहुंचते लगे थे. इसके बाद हजारों की तादात में युवाओं ने यहां इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया. जीत के जश्न में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी राजवाजडा पहुंचे. विजयवर्गीय भी कार पर खड़े होकर तिरंगा लहराते नजर आए और उन्होंने जीत के जश्न के साथ ही भारतीय टीम को शुभकामनाएं भी दी.

शाजापुर में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न (Etv Bharat)

शाजापुर में होली और दीवाली एकसाथ मनी

रविवार को रंगपंचमी पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद शाजापुर में होली और दीपावली का नजारा देखने को मिला. शाजापुर के आजाद चौक में एक बार फिर जमकर रंग भी चला और साथ में आतिशबाजी भी हुई. पूरे शहर में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी कर दीवाली सा माहौल बना दिया. शाजापुर में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर एलईडी के माध्यम से क्रिकेट प्रेमियों ने क्रिकेट मैच का लुफ्त उठाया और टीम इंडिया की जीत के बाद पूरे शहर में रात को फिर होली भी खेली. इस दौरान युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर रैलियां भी निकालीं.

श्योपुर में भारत की जीत का जश्न मनाते लोग (Etv Bharat)

श्योपुर में सड़कों पर मना जश्न

टीम इंडिया की इस शानदार जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं श्योपुर में भी लोगों ने घरों से बाहर निकलकर जीत का जश्न मनाया. शहर के कई इलाकों में देर रात तक उत्सव का माहौल बना रहा और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. रंगपंचमी होने की वजह से यहां भारत की जीत पर देर रात फिर गुलाल चला और आतिशबाजी हुई और लोग देशभक्ति गीतों पर झूमते नजर आए.

देवास में जीत के जश्न में हुड़दंग, आतिशबाजी से पुलिसकर्मी घायल (Etv Bharat)

देवास में जीत के जश्न में हुड़दंग, आतिशबाजी से पुलिसकर्मी घायल

इंडियन क्रिकेट टीम द्वारा टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न देशभर में बड़े ही धूम धाम से बनाया गया लेकिन मध्य प्रदेश के देवास शहर में जश्न ने हुड़दंग का रूप ले लिया. यहां के सयाजी द्वार पर कुछ असामाजिक तत्व भीड़ के बीच पटाखे फेंकने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति बन सकती थी. इसी दौरान पुलिस ने हलका बल प्रयोग करने का प्रयास किया, तभी एक जलता हुआ पटाखा CSP सुमित अग्रवाल और SAF बल के दो जवानों के पास आकर फूट गया, जिससे दो जवान घायल हो गए. घायल जवानों को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया. सीएसपी सुमित अग्रवाल के मुताबिक, '' कुछ लोग जीत के जश्न में स्थिति बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे. भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती थी, इसलिए कुछ लोगों को खदेड़ा गया, इस दौरान एक पटाखा टीम के पास आकर फूट, जिसमें दो जवान घायल हुए हैं.''

मंदसौर में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते क्रिकेट प्रेमी (Etv Bharat)

मंदसौर में जश्न मनाने उमड़ा हुजूम

T20 वर्ल्ड कप सीरीज में भारत की शानदार जीत पर मंदसौर में भी रात भर जश्न का माहौल रहा. टीम इंडिया की जीत के बाद यहां गांधी चौराहा, घंटाघर इलाका और बीपीएल चौराहे पर हजारों लोगों ने सड़कों पर निकालकर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार आतिशबाजी की. जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया, '' 2 साल के भीतर ही टीम इंडिया की फिर हुई जीत से क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह का माहौल है. खेल सामाजिक एकता और समरसता के प्रतीक होते हैं, और भारत की इस जीत के बाद पूरे शहर में सभी समाज के लोग इस जीत का जश्न मना रहे हैं.''

