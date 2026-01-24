रायपुर में टीम इंडिया का 'विजय शंखनाद': ईशान के तूफान में उड़ी कीवी टीम, सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त

रायपुर में टीम इंडिया का 'विजय शंखनाद': ईशान के तूफान में उड़ी कीवी टीम, सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त
शुरुआती झटकों के बाद जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने वापसी की, उसने रायपुर के दर्शकों का पैसा वसूल कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 24, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : January 24, 2026 at 7:48 AM IST
रायपुर: शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में टीम इंडिया का जलवा देखने को मिला. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में भारत ने एकतरफा जीत दर्ज की है. शुरुआती झटकों के बाद जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने वापसी की, उसने रायपुर के दर्शकों का पैसा वसूल कर दिया.इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है. मैच खत्म होते ही पूरा रायपुर जश्न के सागर में डूब गया है.
ईशान के तूफान में उड़ी कीवी टीम
मैच के शुरुआती पलों में जब भारत के दो विकेट जल्दी गिर गए, तो स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था.फैंस को डर था कि कहीं टीम इंडिया लड़खड़ा न जाए, लेकिन फिर मैदान पर ईशान का जादू चला. ईशान ने न केवल पारी को संभाला बल्कि चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. उनकी इस पारी ने भारत को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया.
मैदान के बाहर जश्न का सैलाब
जैसे ही भारत ने जीत का आखिरी रन बनाया, स्टेडियम के बाहर दर्शकों का हुजूम खुशी से झूम उठा. बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं हर कोई तिरंगा लहराते हुए 'इंडिया-इंडिया' के नारे लगा रहा था. जीत की खुशी ऐसी थी कि लोग सड़कों पर ही नाचने लगे.
क्या बोले रायपुर के क्रिकेट प्रेमी?
ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रशंसकों ने अपने दिल की बात साझा की:
फैंस का डर और भरोसा: दर्शकों ने कहा, "शुरुआत में दो विकेट गिरने पर धड़कनें बढ़ गई थीं, लगा कि मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन ईशान की बल्लेबाजी ने सारा खेल पलट दिया."
एकतरफा जीत का मजा: "हमें उम्मीद थी कि टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन टीम इंडिया ने तो एकतरफा जीत हासिल कर दिल जीत लिया.
सीरीज पर नजर: दर्शकों को अब पूरा भरोसा है कि भारत यह सीरीज 5-0 से क्लीन स्वीप करेगा.
रायपुर ने आज फिर साबित कर दिया कि यहां के फैंस का जोश टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा 'बूस्टर' है. अब नजरें सीरीज के अगले मुकाबले पर हैं, जहाँ भारत सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा.