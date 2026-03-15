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टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव अपनी पत्नी वंशिका के साथ घर पहुंचे, बैंड बाजे से हुआ स्वागत

टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव अपनी शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी वंशिका सिंह के साथ रविवार को कानपुर पहुंचे.

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पत्नी संग कानपुर पहुंचे कुलदीप यादव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 6:45 PM IST

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Updated : March 15, 2026 at 7:06 PM IST

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कानपुर: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव अपनी शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी वंशिका सिंह के साथ अपने गृह नगर कानपुर लौटे. रविवार शाम जैसे ही यह नवविवाहित जोड़ा चकेरी एयरपोर्ट पर उतरा, वहां मौजूद प्रशंसकों का जबरदस्त हुजूम उमड़ पड़ा. ज्ञात हो कि 14 मार्च को मसूरी की हसीन वादियों में दोनों ने सात फेरे लिए थे. एयरपोर्ट पर कुलदीप और वंशिका के चेहरे पर एक नई शुरुआत की चमक और खुशी साफ देखी जा सकती थी.

एयरपोर्ट पर दिखा शाही अंदाज: एयरपोर्ट पर सुरक्षा घेरे के बीच दोनों ने मुस्कुराते हुए अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया. कुलदीप यादव सफेद टी-शर्ट और काली पैंट के साथ लाल रंग का भारी कढ़ाई वाला शॉल ओढ़े हुए काफी कूल और रॉयल नजर आए. उनकी पत्नी वंशिका सिंह भी लाल रंग के खूबसूरत अनारकली सूट और काले चश्मे में बेहद प्रभावशाली लग रही थीं. दोनों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक लोगों की भारी भीड़ जमा रही.

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विदेशी फूलों से घर की सजावट. (Photo Credit: ETV Bharat)

डिफेंस कॉलोनी में भव्य स्वागत हुआ: एयरपोर्ट से कुलदीप अपनी पत्नी के साथ काली बीएमडब्ल्यू कार में सवार होकर जाजमऊ स्थित डिफेंस कॉलोनी पहुंचे. यहाँ उनके स्वागत के लिए किसी त्योहार जैसी भव्य तैयारी की गई थी. घर के मुख्य द्वार से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक रेड कार्पेट बिछाया गया था ताकि नई बहू का स्वागत यादगार रहे. जैसे ही यह जोड़ा घर पहुंचा, बैंड-बाजे की मधुर धुनों के साथ पूरे परिवार ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया.

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अंदरूनी हिस्सों तक रेड कार्पेट बिछाया गया था. (Photo Credit: ETV Bharat)

वंशिका की आरती उतारी गयी: परिवार की बुजुर्ग महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ वंशिका की आरती उतारी और तिलक लगाकर उन्हें घर की दहलीज में प्रवेश कराया. इस दौरान पूरा मोहल्ला अपने 'लाडले' खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए सड़कों और छतों पर डटा रहा. कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने घर की सजावट के लिए व्यक्तिगत रूप से विदेशी फूलों का चयन किया था. पूरे घर को लिली, ट्यूलिप, आर्किड और इंग्लिश रोज जैसे सुगंधित फूलों से किसी महल की तरह सजाया गया था.

मसूरी में हुई थी शादी: कुलदीप और उनकी बचपन की दोस्त वंशिका की शादी 14 मार्च को मसूरी के मशहूर आईटीसी सेवॉय होटल में संपन्न हुई थी. यह एक निजी लेकिन बेहद भव्य समारोह था, जिसमें परिवार और करीबी लोग शामिल हुए थे. शादी का मंडप विशेष रूप से कोलकाता से मंगाए गए फूलों से तैयार किया गया था. अब कानपुर लौटने के बाद प्रशंसकों और करीबियों के बीच इस शादी की चर्चाएं जोरों पर हैं.

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Last Updated : March 15, 2026 at 7:06 PM IST

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