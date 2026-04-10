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काशी पहुंचे क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर; गंगा आरती में शामिल हुए, अनुभव शेयर किए

गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने अंग वस्त्र रुद्राक्ष की माला और प्रसाद देकर स्वागत किया.

काशी पहुंचे क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर.
काशी पहुंचे क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 6:55 AM IST

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वाराणसी: टीम इंडिया की क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर वाराणसी पहुंचे. उन्होंने मां गंगा की भव्य आरती देखी. इस दौरान सुंदर काशी की खूबसूरती में खोए हुए नजर आए. उन्होंने विधि-विधान से जहां मां गंगा का पूजन अर्चन किया.

क्रिकेटर ने काशी के अनुभव को लेकर अपने भाव को भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि यह अद्भुत स्थान है. बार-बार आने का मन करेगा. यहां आना अनोखा अनुभव रहा है.

बता दें कि क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर अपने दोस्तों के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुए.

काशी पहुंचे क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर. (Video Credit: ETV Bharat)

इस मौके पर उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया. साथ ही भगवती मां गंगा की आरती देखकर मंत्रमुग्ध नजर आए. क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर दशाश्वमेध घाट पर लगभग एक घंटे तक मौजूद रहे. श्रद्धालु भी उन्हें देखकर उत्साहित नजर आए.

गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने अंग वस्त्र रुद्राक्ष की माला और प्रसाद देकर स्वागत किया. इस दौरान सुंदर ने गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में अपना अनुभव भी लिखा. उन्होंने लिखा कि अद्भुत है यह शहर, यहां बार बार आने का मन करेगा.

टीम इंडिया के क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर अपने एक अलग अंदाज और क्रिकेट के लिए जाना जाता है. गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे सुंदर बताते चलें कि भारतीय क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर वर्तमान में गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं.

बीते दिनों गुजरात के लिए IPL-2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अपने करियर का पहला अर्धशतक जड़कर मील का पत्थर हासिल किया है.

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