टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी टीम इंडिया, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने इस अंदाज में दी भारतीय शेरों को बधाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने टीम इंडिया को बताया असली धुरंधर. पूर्व सीएम बघेल ने कहा, देश इस जीत से गौरवान्वित हुआ.
Published : March 9, 2026 at 7:45 AM IST
रायपुर: टीम इंडिया ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को बड़ी शिकस्त देते हुए टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम बनी. टीम इंडिया की इस जीत पर देश और विदेश से बधाइयों का तांता लगा हुआ है. छत्तीसगढ़ के राजनेताओं ने भी टीम इंडिया की जीत पर खुशी मनाते हुए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है.
टीम इंडिया को बताया असली धुरंधर
सीएम विष्णु देव साय ने ट्वीट कर कहा, आप ही असली धुरंधर हो. आपने अपनी जीत से 140 करोड़ की जनता को खुशियों से भर दिया है. फाइनल मुकाबले में आपने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है. पूरी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया. सीएम ने कहा कि हम आपकी इस जीत से बहुत खुश हैं. पूरा देश को आप पर नाज है. सीएम ने कहा कि तीन बार ये खिताब जीतना हमारे लिए गौरव की बात है.
विश्वविजेता भारत हमारा! 🇮🇳
शाबाश #TeamIndia! 140 करोड़ भारतीयों को आप पर गर्व है।
टी20 विश्वकप के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए #TeamIndia के हमारे धुरंधरों ने एक बार फिर विश्व कप का खिताब जीतकर हर भारतवासी को गौरवान्वित किया है। इस जीत के साथ ही भारत यह खिताब 3… pic.twitter.com/UBypsGH5TG
हमारे धुरंधरों ने एक बार फिर विश्व कप का खिताब जीतकर हर भारतवासी को गौरवान्वित किया है. इस जीत के साथ ही भारत यह खिताब 3 बार जीतने वाला पहला देश बन गया है. इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ. हमारा तिरंगा यूँ ही विश्व मंच पर शान से लहराता रहे और भारत का गौरव निरंतर बढ़ता रहे: विष्णु देव साय, सीएम
विश्व विजेता भारत! 🇮🇳🏆
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को पराजित कर भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतते हुए पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह ऐतिहासिक जीत खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट संकल्प का प्रतिफल है।
भारतीय टीम के सभी प्रतिभाशाली… pic.twitter.com/hn88JNEsdx
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को पराजित कर भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतते हुए पूरे देश को गौरवान्वित किया. यह ऐतिहासिक जीत खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट संकल्प का प्रतिफल है. भारतीय टीम के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम
🏏इंडिया-इंडिया….हर तरफ़ एक ही शोर!🎉🎊
…एक बार फिर भारत बना विश्व विजेता!!🇮🇳
T-20 क्रिकेट पुरुष वर्ल्ड कप में तीसरी बार विश्व विजेता बनने पर सभी देशवासियों को खूब बधाई.
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी और समस्त स्टाफ को हम सब सलाम करते हैं. आपने हमें फिर से गौरव का यह…
आईसीसी टी20 विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को हार्दिक बधाई. 2007 में पहली बार, फिर 2024 में शानदार विजय और अब 2026 में एक बार फिर विश्व विजेता बनकर भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया. यह उपलब्धि टीम की मेहनत, अनुशासन और अदम्य जज़्बे का प्रतीक है: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम
आईसीसी टी20 विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को हार्दिक बधाई।
2007 में पहली बार, फिर 2024 में शानदार विजय और अब 2026 में एक बार फिर विश्व विजेता बनकर भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि टीम की मेहनत, अनुशासन और अदम्य जज़्बे का प्रतीक है। pic.twitter.com/8q9x4QREM6
T-20 क्रिकेट में तीसरी बार विश्व विजेता बनने पर सभी देशवासियों को खूब बधाई. भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी और समस्त स्टाफ को हम सब सलाम करते हैं. आपने हमें फिर से गौरव का यह क्षण दिया है. शानदार बल्लेबाजी, फिर शानदार गेंदबाज़ी और क्षेत्ररक्षण में नियंत्रण से आपने यह ऐतिहासिक सफलता हाशिल की है. 2007, 2024, 2026 की जीत के बाद यह सिलसिला बरकरार रहे: तोखन साहू, कैबिनेट मंत्री
विजय विश्व तिरंगा प्यारा… 🇮🇳
टी-20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत दर्ज़ करने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/94Gx7e3DVV
टी-20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत दर्ज़ करने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ: दीपक बैज, पीसीसी चीफ
राजनेताओं ने दी बधाई
पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित कई राजनेताओं ने भी टीम इंडिया की जीत पर देश को बधाई दी है. नेताओं ने एक्स पर लिखा कि ये जीत अपने आप में एक इतिहास है. बैज ने कहा कि टीम इंडिया लगातार खेल के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाती रहेगी.
