छत्तीसगढ़िया स्टाइल में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका का रायपुर में हुआ स्वागत

अपने पंसदीदा क्रिकेटरों को देखने का मौका कुछ फैंस को मिला तो कुछ फैंस उनकी झलक पाने में असफल रहे. एयरपोर्ट के बाहर की उनकी बसें खड़ी थी. टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी तुरंत ही बसों में सवार होकर होटल के लिए रवाना हो गए. शख्त सुरक्षा के चलते भी फैंस उन्हे करीब से नहीं देख पाए. फैंस जरूर खिलाड़ियों का नाम लेकर उन्हे ओटोग्राफ के लिए पुकारती रही. दोनों टीमों की सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था. एयरपोर्ट के गेट पर भी अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे.

रायपुर: रांची में पहला वन डे जीतने के बाद टीम इंडिया बुलंद हौसलों के साथ आज रायपुर पहुंची. 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरा वन डे मैच खेला जाएगा. स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर जैसे ही खिलाड़ियों की फ्लाइट लैंड हुई. एयरपोर्ट के बाहर फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई. फैंस अपने पंसदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए घंटों बाहर खड़े रहे. दोनों टीमों का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत छत्तीसगढ़िया स्टाइल में किया गया. एयरपोर्ट से दोनों टीमें अलग अलग बसों से होटल पहुंची. एयरपोर्ट से लेकर होटल तक के रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे.

छत्तीसगढ़िया स्टाइल में हुआ दोनों टीमों का स्वागत (ETV Bharat)





दीवाने हुए फैंस

क्रिकेटरों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे फैंस से ईटीवी भारत की टीम ने बातचीत की. क्रिकेट फैंस ने बताया कि उन्हे कुछ क्रिकेटरों की झलक देखने को मिली तो कुछ की नहीं. फैंस इस बात से बिल्कुल भी निराश नहीं नजर आए. उनका कहना था कि 3 दिसंबर को अपने टीम की चीयर अप करने के लिए स्टेडियम पहुंचेंगे. प्रशंसकों को अब 3 दिसंबर का इंतजार है जब यहां हाई वोल्टेज दूसरा मैच खेला जाएगा. ज्यादातर क्रिकेट फैंस का कहना था कि रायपुर में मैच हो रहा है ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है.

बच्चे की कोहली को समर्पित ड्राइंग बनी चर्चा का विषय

क्रिकेटरों को देखने और उनसे मिलने पहुंचा एक नन्हा प्रशंसक विराट कोहली की तस्वीर बनाकर लाया था. उसकी इच्छा थी कि वो अपनी बनाई हुई तस्वीर अपने फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली को भेंट करे. लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया. एयरपोर्ट से निकलने और बस में बैठने के दौरान विराट कोहली की नजर उस तस्वीर और बच्चे पर नहीं पड़ी. कोहली से नहीं मिल पानी की कसक जरुर बच्चे को हुई लेकिन वो निराश नहीं हुआ. बच्चे ने कहा कि वो मैच के दौरान टीम इंडिया के लिए जोशो खरोश के साथ हौसला अफजाई करने पहुंचेगा.



टिकट की बढ़ी मांग, ब्लैक की शिकायतें भी सामने आई

मैच को लेकर टिकटों की भारी मांग बनी हुई है. कुछ प्रशंसकों ने आरोप लगाया कि विभिन्न जगहों पर टिकट ब्लैक में बेचे जा रहे हैं. बावजूद इसके प्रशंसकों का जोश मैच को लेकर सातवें आसमान पर है. 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में डे नाइट दूसरा मैच खेला जाएगा.