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रांची टीम का निरीक्षण, धनबाद सदर अस्पताल को 420 बेड बनाने की कवायद शुरू

डीसी के साथ बैठक करते रांची से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ( ईटीवी भारत )

धनबाद: स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. धनबाद के सदर अस्पताल में कायाकल्प असेसमेंट के तहत रांची से पहुंची विशेषज्ञ टीम ने शनिवार को विस्तृत निरीक्षण किया. टीम में एचआर कंसलटेंट अवनि प्रसाद और नर्सिंग ट्यूटर प्रीति संगीता बारा शामिल थी. जिन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का बारीकी से मूल्यांकन किया.

निरीक्षण के बाद टीम ने बताया कि पूरे आकलन की रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर भेजी जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल की साफ-सफाई, प्रबंधन और मरीज सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार प्रसाद ने कहा कि इस तरह का असेसमेंट अस्पताल की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

जानकारी देते सदर अस्पताल प्रभारी (ईटीवी भारत)

सदर अस्पताल को मरीजों के लिए प्रभावी बनाया जाएगा: उपाधीक्षक

उपाधीक्षक ने बताया कि टीम द्वारा दिए गए सुझावों को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा. ताकि मरीजों को बेहतर और प्रभावी इलाज मिल सके. उन्होंने आगे जानकारी दी कि सदर अस्पताल को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित करने की योजना बनाई गई है. फिलहाल 100 बेड पर संचालित इस अस्पताल को भविष्य में 420 बेड तक विस्तारित किया जाएगा. इसके लिए 320 अतिरिक्त बेड की क्षमता वाला नया भवन बनाया जाएगा.