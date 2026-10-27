शर्मनाक: MMCH परिसर में नवजात के शव को लेकर घूमता रहा आवारा कुत्ता, डीसी- एसपी ने शव की तलाश के लिए बनाई टीम
पलामू के एमएमसीएच परिसर और उसके आसपास नवजात के शव को बरामद करने के लिए एक टीम बनाई गई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 4:10 PM IST
पलामू: जिले के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में एक शर्मनाक घटना निकलकर सामने आई है. आवारा कुत्ता एक नवजात के शव को लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर में काफी देर तक घूमता रहा. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. मामला मंगलवार सुबह का है, लेकिन दोपहर तक नवजात के शव को बरामद नहीं किया जा सका है.
मामले में हाई लेवल जांच समिति का गठन
घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल पहुंचे और पूरे मामले में हाई लेवल जांच समिति का गठन किया है. पुलिस के डॉग स्कॉड के माध्यम से नवजात के शव को खोजा जा रहा है.
मौके पर डीसी और एसपी
डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि एक नवजात शिशु का शव कुत्ते के कब्जे में है. मामला संज्ञान में आने के बाद वे और एसपी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले में जांच कर रहे हैं. नवजात के शव को बरामद करने की कोशिश की जा रही है और पूरे मामले में स्पेशल टीम का गठन किया गया है. नवजात के शव को बरामद करना पहली प्राथमिकता है.
सदर एसडीएम के नेतृत्व में सर्च अभियान जारी
डीसी ने आगे बताया कि पूरे मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी कि किसकी लापरवाही की वजह से यह घटना घटी है. फिलहाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में नवजात का शव नहीं मिला है. टीम द्वारा सीसीटीवी को देखा जा रहा है और लोगों से पूछताछ भी जारी है. सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि बच्चे को बरामद किया जा सके. मेडिकल कॉलेज के आसपास में सदर एसडीएम संजय पांडेय के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.
दरअसल, जिस इलाके में नवजात के शव को देखा गया है, उससे कुछ ही दूरी पर गायनी वार्ड है, जहां डिलीवरी कराई जाती है. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी फिर मौके पर पहुंचे हैं और उनकी छानबीन जारी है.
नवजात के बारे में जुटाई जा रही है सूचना
आसपास के प्राइवेट हॉस्पीटल में भी पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है और नवजात के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है. दरअसल, प्रावधान के अनुसार अज्ञात नवजात की मौत के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी है और पूरे मामले में अनुसंधान करना है.
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