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शर्मनाक: MMCH परिसर में नवजात के शव को लेकर घूमता रहा आवारा कुत्ता, डीसी- एसपी ने शव की तलाश के लिए बनाई टीम

MMCH परिसर पहुंचे डीसी और एसपी ( ETV BHARAT )

पलामू: जिले के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में एक शर्मनाक घटना निकलकर सामने आई है. आवारा कुत्ता एक नवजात के शव को लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर में काफी देर तक घूमता रहा. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. मामला मंगलवार सुबह का है, लेकिन दोपहर तक नवजात के शव को बरामद नहीं किया जा सका है.

मामले में हाई लेवल जांच समिति का गठन