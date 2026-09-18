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रांची में मुफ्त के बिजली के चक्कर मे फंसे लोग, अब लगाने होंगे थाने का चक्कर

रांची: जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा की चोरी के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान कई लोग विद्युत चोरी करते पकड़े गए हैं. मामले में विद्युत विभाग की ओर से जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह धारा विद्युत ऊर्जा की चोरी से संबंधित है.

क्या है पूरा मामला

एफआईआर के अनुसार निगम मुख्यालय, रांची के निर्देश पर विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल हटिया क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया. अभियान का नेतृत्व विद्युत कार्यपालक अभियंता एमआरटी प्रमंडल, रांची के नेतृत्व में किया गया. टीम में सहायक विद्युत अभियंता, तकनीकी सहायक, विद्युत कर्मी समेत अन्य कर्मचारी शामिल थे. छापेमारी के दौरान 22 वर्षीय रोहित मुंडा, 44 वर्षीय बिमला तिर्की और 45 वर्षीय अभय शर्मा को विद्युत ऊर्जा की चोरी के मामले में पकड़े गए.

एफआईआर में तीनों के पते क्रमश: जगन्नाथपुर क्षेत्र के चोरिया टोली रोड, सत्यारी टोली और न्यू पटेल कॉलोनी बताए गए हैं. प्राथमिकी के मुताबिक बिजली चोरी की जांच के दौरान संबंधित कनेक्शनों और मीटर से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की गई है. विभाग की ओर से आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया गया है. मामले की जांच जगन्नाथपुर थाना के एसआई लक्ष्मण महली कर रहे हैं.