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रांची के निजी अस्पताल में मरीज की मौत मामला, जांच के लिए चार सदस्यीय टीम गठित, भाजपा विधायक ने पिक एंड चूज पर उठाए सवाल

रांची के निजी अस्पताल में मरीज की मौत को लेकर जांच सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है. वहीं राजनीति भी शुरू है.

Ranchi Patient Death
भाजपा विधायक सीपी सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 4, 2026 at 3:58 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
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रांची : राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल पर मरीज के इलाज में लापरवाही और 22 लाख रुपये का बिल बना देने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद रांची डीसी के निर्देश पर चार सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है.

इस मामले को लेकर रांची के सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि चार सदस्यीय जांच कमेटी में दो मजिस्ट्रेट और दो डॉक्टर को शामिल किया गया है. डॉ एस अली और डॉ राजीव रंजन कमेटी के सदस्य हैं. सिविल सर्जन ने कहा कि चूंकि उपायुक्त के निर्देश पर जांच कमेटी गठित हो गई है. ऐसे में इस मामले से जुड़ी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से ही जारी की जाएगी.

भाजपा विधायक ने पिक एंड चूज पर उठाए सवाल

इस बीच रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य के एक दो निजी अस्पतालों को छोड़ दें तो बाकी सभी निजी अस्पताल लूट का अड्डा बन हुए हैं. आये दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं. मरीजों को इलाज के नाम पर लुटा जाता है. इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद डेडबॉडी नहीं दिया जाता है. यह दुखद है, लेकिन मेरा सवाल है कि सरकार, इसमें पिक एंड चूज क्यों करती है? आज एक मामले में सीएम ने ट्वीट कर दिया तो अधिकारी रेस हो गए. ये पिक एंड चूज क्यों? उन्होंने कहा कि सरकार वास्तव में ऐसे मामले को रोकना चाहती है तो एक नियम-कानून बनाए.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

कांग्रेस ने की अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इस घटना को शर्मनाक बताया. उन्होंने उक्त हॉस्पिटल का तत्काल निबंधन रद्द करने की मांग की. साथ ही कहा कि जांच के बाद दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई की जाए. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि एक निजी अस्पताल में मरीज के इलाज में कोताही और उस पर मुख्यमंत्री का खुद संज्ञान लेना, यह दिखाता है कि राज्य में कितनी संजीदा सरकार चल रही है. जांच में अगर निजी अस्पताल का दोष सिद्ध हुआ तो कार्रवाई भी होगी.

क्या है मामला?

दरअसल, रांची के एक बड़े निजी अस्पताल पर मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है. आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मरीज की जान चली गई. परिजनों का आरोप है कि टूटे पैर के इलाज के लिए पहुंचे मरीज को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया. जहां उसकी मौत हो गई. मरीज की मौत के बाद अस्पताल द्वारा परिजनों से 22 लाख रुपये का बिल जमा करने को कहा गया. पूरे मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई का आदेश दिया. इसके बाद रांची डीसी और सिविल सर्जन रेस हो गए हैं. चार सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी गयी है.

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Last Updated : July 4, 2026 at 4:20 PM IST

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