चंदौली में कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला; पुलिसकर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी घायल, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा
एसपी चंदौली ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 10:11 PM IST
चन्दौली : नौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भरदुया गांव में वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के दौरान पुलिस-प्रशासन और ग्रामीण भीड़ गए. आरोप है कि वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जैसे ही वन भूमि पर पहुंची तो विरोध शुरू हो गया. आरोप है कि देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से टीम पर हमला कर दिया.
हमले में कई पुलिसकर्मियों और वन विभाग के कर्मचारियों के घायल होने की सूचना है. हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को मौके से खदेड़ा. इस दौरान करीब 70 से 80 लोग थे, सभी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, भरदुया गांव में वन विभाग की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग लगातार वन भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास कर रहे थे. मामले को लेकर वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पहले भी कई बार गांव पहुंच चुकी थी. अधिकारियों ने ग्रामीणों को वन भूमि पर कब्जा नहीं करने की हिदायत दी थी. इसके बावजूद आरोप है कि वन विभाग की जमीन पर दोबारा धान की रोपाई कर दी गई.
बुधवार को वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम वन भूमि पर की गई धान की रोपाई हटाने के लिए भरदुया गांव पहुंची. आरोप है कि टीम ने मौके पर कार्रवाई शुरू की तो ग्रामीणों के एक समूह ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते विरोध उग्र हो गया. आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हमले में कई पुलिसकर्मियों और वन विभाग के कर्मचारियों को चोटें आईं.
एसपी आकाश पटेल ने बताया कि ग्रामीणों के हमले में पुलिस प्रशासन के लोगों को चोटें आईं हैं. उनके सिर में भी चोट लगी है. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज कर भीड़ को पीछे हटाया. इसके बाद मौके से महिलाओं समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने अवैध कब्जे और खेती में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरणों को भी कब्जे में ले लिया.
उन्होंने बताया कि विवादित क्षेत्र में कुछ जमीन ग्रामीणों की परंपरागत खेती से जुड़ी हुई है. वहीं, कुछ हिस्सा वन विभाग की भूमि है. वन विभाग की जमीन पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा.
एसपी चंदौली ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला करने समेत अन्य संबंधित धाराओं में करीब 70 से 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस अब घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है. सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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