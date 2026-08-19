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चंदौली में कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला; पुलिसकर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी घायल, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा

चंदौली में कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला ( Photo credit: ETV Bharat )

चन्दौली : नौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भरदुया गांव में वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के दौरान पुलिस-प्रशासन और ग्रामीण भीड़ गए. आरोप है कि वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जैसे ही वन भूमि पर पहुंची तो विरोध शुरू हो गया. आरोप है कि देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से टीम पर हमला कर दिया. हमले में कई पुलिसकर्मियों और वन विभाग के कर्मचारियों के घायल होने की सूचना है. हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को मौके से खदेड़ा. इस दौरान करीब 70 से 80 लोग थे, सभी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. एसपी आकाश पटेल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) दरअसल, भरदुया गांव में वन विभाग की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग लगातार वन भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास कर रहे थे. मामले को लेकर वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पहले भी कई बार गांव पहुंच चुकी थी. अधिकारियों ने ग्रामीणों को वन भूमि पर कब्जा नहीं करने की हिदायत दी थी. इसके बावजूद आरोप है कि वन विभाग की जमीन पर दोबारा धान की रोपाई कर दी गई.



