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सागौन लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, वन विभाग ने जब्त की पिकअप

सूरजपुर वन विभाग ने सागौन लकड़ी तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है .

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सागौन लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 6:00 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात इमारती सागौन की लकड़ी से भरी एक पिकअप वाहन को जब्त किया है. रामानुजनगर वन परिक्षेत्र की टीम ने गश्त के दौरान छिंदिया जंगल में घेराबंदी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. पिकअप वाहन में जंगल से काटकर लाई गई सागौन की इमारती लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था.

सुमेरपुर में लकड़ी बेचने की थी तैयारी

बताया जा रहा है कि लकड़ी को आरोपी छिंदिया जंगल से सुमेरपुर की ओर ले जा रहे थे, जहां उसे बेचने की तैयारी थी. इसी दौरान वन विभाग की टीम ने वाहन को रोककर जांच की और मौके से लकड़ी सहित पिकअप वाहन जब्त कर लिया.

सागौन लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब्त सागौन लकड़ी की अनुमानित कीमत करीब 45 हजार रुपए आंकी गई है. कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है.प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि आरोपी अवैध रूप से जंगल से इमारती लकड़ी काटकर दूसरे स्थान पर बेचने की फिराक में थे- पूजा यादव, वन परिक्षेत्राधिकारी, रामानुजनगर

वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध लकड़ी तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. लकड़ी को किसके कहने पर काटा और परिवहन किया जा रहा था. वन विभाग का कहना है कि जंगलों में लगातार गश्त बढ़ाई गई है. अवैध कटाई एवं तस्करी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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