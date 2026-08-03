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सागौन लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, वन विभाग ने जब्त की पिकअप

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात इमारती सागौन की लकड़ी से भरी एक पिकअप वाहन को जब्त किया है. रामानुजनगर वन परिक्षेत्र की टीम ने गश्त के दौरान छिंदिया जंगल में घेराबंदी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. पिकअप वाहन में जंगल से काटकर लाई गई सागौन की इमारती लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था.

सुमेरपुर में लकड़ी बेचने की थी तैयारी

बताया जा रहा है कि लकड़ी को आरोपी छिंदिया जंगल से सुमेरपुर की ओर ले जा रहे थे, जहां उसे बेचने की तैयारी थी. इसी दौरान वन विभाग की टीम ने वाहन को रोककर जांच की और मौके से लकड़ी सहित पिकअप वाहन जब्त कर लिया.



