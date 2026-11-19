बांदा के 400 परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित, हजारों शिक्षकों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:24 AM IST
बांदा: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में शिक्षकों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया.
वहीं, अधिकारियों द्वारा शिक्षकों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और इस संबंध में ज्ञापन देते हुए यह मांग की कि शिक्षकों से अधिकारियों के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए. क्योंकि कई बार अधिकारी, शिक्षकों को अपमानित करने का काम करते हैं, जो गलत है.
साथ ही ज्ञापन देने के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जनगणना और अन्य सरकारी कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगी होने के चलते जिले के लगभग 400 विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित हो गया है. यही नहीं शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है.
पहले शिक्षकों ने दिया धरना फिर कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया ज्ञापन
बता दें कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बांदा के जीआईसी मैदान में हजारों की संख्या में जिले भर के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक इकट्ठे हुए. जहां पर इन्होंने पहले धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की, तो वहीं फिर पैदल मार्च करते हुए यह हजारों शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर इन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने का काम किया.
कई विद्यालय ऐसे हैं जहां सभी शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी
शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि हमारे संघ के प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली सहित 12 मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है.
उन्होंने बताया कि लंबे समय से हमारी मांगे मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित है जिसको लेकर आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं. इसके साथ ही जनगणना में जो शिक्षक लगे हुए हैं उनके अवकाश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है.
इसके अलावा और भी कई समस्याए है जिसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है. उन्होंने बताया कि जिला स्तर की समस्या के संबंध में जो जनगणना ड्यूटी में अवकाश को प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी हुआ है. उस संबंध में हमारी मांग है कि जो आकस्मिक अवकाश है वह शिक्षकों को दिया जाए.
उन्होंने बताया है कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है और इन विद्यालयों की संख्या लगभग 400 है और यहाँ पठन-पाठन बाधित है. इसलिए हमारा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाए और शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश दिया जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा एक मुख्य मांग हमारी यह भी है कि शिक्षकों से अधिकारियों के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए. क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों से दुर्व्यवहार किया जाता है और अपशब्द कहे जाते हैं. इसलिए हमारी मांग है कि शिक्षकों के साथ व्यवहार अच्छा किया जाए, क्योंकि सम्मान हमारी पूंजी है.
'शिक्षकों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा'
वहीं शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञापन के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र ने बताया कि शिक्षकों की जो मांगे हैं इस संबंध में संबंधित विभाग को लिखेंगे और जो मुख्यमंत्री को सम्बोधिन ज्ञापन है, वह वहां भेज दिया जाएगा.