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बांदा के 400 परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित, हजारों शिक्षकों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

बांदा में हजारों शिक्षकों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन. ( ETV Bharat )

बांदा: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में शिक्षकों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया.

वहीं, अधिकारियों द्वारा शिक्षकों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और इस संबंध में ज्ञापन देते हुए यह मांग की कि शिक्षकों से अधिकारियों के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए. क्योंकि कई बार अधिकारी, शिक्षकों को अपमानित करने का काम करते हैं, जो गलत है.

साथ ही ज्ञापन देने के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जनगणना और अन्य सरकारी कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगी होने के चलते जिले के लगभग 400 विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित हो गया है. यही नहीं शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है. बांदा में हजारों शिक्षकों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन. (ETV Bharat) पहले शिक्षकों ने दिया धरना फिर कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया ज्ञापन बता दें कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बांदा के जीआईसी मैदान में हजारों की संख्या में जिले भर के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक इकट्ठे हुए. जहां पर इन्होंने पहले धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की, तो वहीं फिर पैदल मार्च करते हुए यह हजारों शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर इन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने का काम किया. कई विद्यालय ऐसे हैं जहां सभी शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि हमारे संघ के प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली सहित 12 मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है.