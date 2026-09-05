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TEACHERS DAY 2026: रांची में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हुए शिक्षक

शिक्षक दिवस के अवसर पर रांची में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

TEACHERS DAY- 2026
उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हुए शिक्षक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 8:15 PM IST

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रांचीः शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सरकारी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद सभागार में आयोजित इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को स्मृति चिन्ह, शॉल, धनराशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत जेसीईआरटी (Jharkhand Council of Educational Research and Training) के उप निदेशक विंध्याचल पांडे के स्वागत भाषण संस्कृत भाषा में संबोधन से हुआ, जिन्होंने शिक्षकों के नैतिक कर्तव्यों का बोध कराते हुए उनके योगदान की चर्चा की. उन्होंने संस्कृत भाषा में श्लोकों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु के सर्वोच्च स्थान को रेखांकित करते हुए राज्यभर से आए सभी शिक्षकों और अतिथियों का स्वागत किया.

शिक्षकों को किया गया सम्मानित

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर आयोजित इस समारोह में राज्य स्तर से चयनित 2 शीर्ष उत्कृष्ट शिक्षकों को ‘राज्य शिक्षक उत्कृष्टता सम्मान’ तथा शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान देने वाले 190 शिक्षकों एवं साधन सेवियों (SRGs) को ‘राज्य शैक्षिक योगदान सम्मान’ से सम्मानित किया गया. सम्मानित होने वाली शिक्षिकों में पूर्वी सिंहभूम के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, बी.पी.एम. बर्मामाइंस, गोलमुरी-जुगसलाई की श्रीमती रंजीता गांधी और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित एम.एल. रूंगटा, 10+2 विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती शिल्पा गुप्ता शामिल हैं. सम्मानित होने वाले शिक्षक को प्रशंसा-पत्र, स्मृति-चिह्न, शॉल तथा 25,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई. इस वर्ष यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाली दोनों शिक्षिकाएं हैं. इसके अलावा JCERT के विभिन्न प्रभागों द्वारा अनुमोदित कार्यों में सक्रिय योगदान देने वाले 190 सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशिष्ट शैक्षणिक कार्यों के आधार पर सम्मानित किया गया.

शिक्षिकाओं और JCERT निदेशक के बयान (Etv Bharat)

शिक्षकों का योगदान अतुलनीयः JCERT निदेशक शशि रंजन

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य गुणवत्ता शिक्षा पदाधिकारी डॉ. अभिनव कुमार ने शिक्षकों की अकादमिक ऊर्जा, निरंतर सीखने की ललक तथा राज्य में लागू हो रहे विभिन्न नवाचारों में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा की और आगे भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया. समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में JCERT निदेशक शशि रंजन ने जीवन निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए भावुक होकर अपने बचपन के शिक्षकों को याद किया और कहा कि एक व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा और दृष्टि तय करने में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय होता है.

TEACHERS DAY- 2026
शिक्षक दिवस पर शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया (Etv Bharat)

विशेष रूप से उन्होंने प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नींव के पत्थर वही शिक्षक होते हैं जो बाल मन में ज्ञान, संस्कार और सीखने की ललक पैदा करते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल चार दीवारों और क्लासरूम में पढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं; बल्कि वे राज्य के पूरे करिकुलम डेवलपमेंट, डिजिटल इनोवेशन और शिक्षा नीतियों के सफल कार्यान्वयन की रीढ़ हैं.

शिक्षण कार्य बेहद ही चुनौतीभराः शिक्षिका रंजीता गांधी

इस मौके पर राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुई शिक्षिका रंजीता गांधी और शिल्पा गुप्ता ने अपने योगदान की चर्चा करते हुए वर्तमान परिवेश में शिक्षण कार्य को बेहद ही चुनौतीभरा माना. उन्होंने कहा कि बच्चों को समुचित माहौल मिले और शिक्षक अपनी जिम्मेदारी के साथ-साथ उससे भावनात्मक रुप से जुड़ें तो निश्चित रुप से शैक्षिक माहौल अनुकूल हो जायेगा.

TEACHERS DAY- 2026
प्रशंसा-पत्र, स्मृति-चिह्न और चेक लेती शिक्षिकाएं (Etv Bharat)

हर बच्चा नामांकन के वक्त एक पेड़ लगाने का वचन लेता हैः शिल्पा गुप्ता

ईटीवी भारत से बात करते हुए शिल्पा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कोरोना जैसे विपरीत समय में डिजिटलीकरण कर शैक्षणिक कार्य को जारी रखा. उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में हर बच्चा नामांकन के वक्त ही एक पेड़ लगाने का लिखित रुप से वादा करता है और आज 20 हजार से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे स्कूल के बच्चों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है.

TEACHERS DAY- 2026
समारोह में उपस्थित शिक्षक और अन्य (Etv Bharat)

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