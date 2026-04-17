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शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मार्चा, जनगणना कार्य के बहिष्कार की दी चेतावनी, जानिए क्यों?

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षकों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है. शिक्षक संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं. लंबित मांगों से नाराज़ शिक्षक अब जनगणना 2026-27 के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं.

जनगणना कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी: जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन उत्तराखंड ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो वर्ष 2026-27 में होने वाले जनगणना कार्य का बहिष्कार किया जाएगा. संगठन ने इसे लेकर एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार और शासन को सीधी चेतावनी दी है.

शिक्षकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा: जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री जगबीर सिंह खरोला और संगठन के अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि जनगणना कार्य के लिए शिक्षकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा.

शिक्षकों को किया जा रहा मजबूर: उन्होंने बताया कि जनगणना के तहत मकान सूचीकरण और अन्य डाटा संग्रहण के लिए शिक्षकों से मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है, जिसके लिए उच्च क्षमता वाले स्मार्टफोन की आवश्यकता है. ऐसे में शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल, सिम और डाटा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसे संगठन ने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है.

शिक्षकों की मांग: शिक्षक नेताओं का कहना है कि यदि सरकार को शिक्षकों से जनगणना का कार्य करवाना है, तो उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे. इसमें मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पर्याप्त डाटा शामिल है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक अपने निजी संसाधनों का इस्तेमाल सरकारी कार्यों के लिए नहीं करेंगे. यदि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो जनगणना कार्य का बहिष्कार किया जाएगा.

संगठन ने इस मुद्दे को केवल तकनीकी दायरे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान से भी जोड़ा है. अध्यक्ष विनोद थापा ने सवाल उठाया कि जब बिना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण किए शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए अयोग्य माना जाता है, तो फिर वहीं शिक्षक डिजिटल और तकनीकी रूप से जटिल जनगणना कार्य के लिए कैसे योग्य हो जाते हैं.

शिक्षकों की समस्याएं: उन्होंने मांग है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए. इसके अलावा संगठन ने कई अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी दोहराईं. प्रदेश महामंत्री जगबीर खरोला ने कहा कि वर्षों से शिक्षकों की समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर उन्हें टाल दिया जाता है.