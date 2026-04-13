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बदला सत्र,बढ़ा कन्फ्यूजन: शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा, नए शिविरा पंचांग में पढ़ाई और मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

नई शिक्षा व्यवस्था में कई चुनौतियां हैं. देरी से प्रवेश लेने वाले छात्रों का सिलेबस कवर करना, मूल्यांकन प्रणाली में असमानता चुनौती है.

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विरोध जताते शिक्षक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 8:02 AM IST

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जयपुर: राजस्थान में स्कूली शिक्षा का पूरा ढांचा इस बार बदल गया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी सत्र 2026-27 के नए शिविरा पंचांग के तहत शैक्षणिक सत्र अब 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जबकि पहले यह जुलाई से शुरू होता था. इस बदलाव को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई व्यावहारिक सवाल भी खड़े हो गए हैं, खासतौर पर पढ़ाई और एडमिशन के बीच तालमेल को लेकर, जिसका शिक्षक संगठनों ने विरोध भी शुरू कर दिया है.

एडमिशन जुलाई तक रहेंगे जारी: नए कैलेंडर के अनुसार कक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू हो गई हैं, लेकिन स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 रखी गई है. यही व्यवस्था विवाद का मुख्य कारण बन रही है. शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब मई में ही पहली परख आयोजित हो रही है, तो जुलाई में प्रवेश लेने वाले छात्र शुरुआती महीनों का कोर्स कैसे पूरा करेंगे. शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रणजीत मीणा ने भी ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती और प्रवेश-प्रणाली को लेकर विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि मई में ही प्रथम टेस्ट हो जाएगा, ऐसे में जुलाई में प्रवेश लेने वाले छात्र उस टेस्ट से वंचित रहेंगे, इससे मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित होगी.

पढ़ें: सरकारी स्कूलों में बदलाव: 1 अप्रैल से शुरू हुआ नया सत्र, छात्रों को तिलक लगाकर दिया प्रवेश

यह है नया शैक्षणिक शेड्यूल:

  • नया सत्र शुरू : 1 अप्रैल
  • प्रथम परख : 13-15 मई
  • ग्रीष्मकालीन अवकाश : 17 मई-20 जून
  • द्वितीय परख : 17-19 अगस्त
  • अर्द्धवार्षिक परीक्षा : 15-29 अक्टूबर
  • मध्यावधि अवकाश : 4-15 नवंबर
  • तृतीय परख : 17-19 दिसंबर
  • शीतकालीन अवकाश : 31 दिसंबर-10 जनवरी
  • वार्षिक परीक्षा : 8-20 मार्च 2027

यह भी पढ़ें: राजस्थान में शिक्षा की दस्तक: डिजिटल सर्वे से तैयार होगा बच्चों का डेटा, यह है मकसद...

छुट्टियों में कटौती से बढ़ा असंतोष: इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश में करीब 10 दिन की कटौती की गई है. अब गर्मियों की छुट्टियां 17 मई से 20 जून तक ही रहेंगी. इसके अलावा प्रधानाचार्य स्तर पर मिलने वाले अधिकृत अवकाश में भी कमी की गई है. इसी के विरोध में शिक्षक संगठनों ने प्रदेशभर में आंदोलन शुरू कर दिया है. उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं. आगामी 20 अप्रैल को जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया जाएगा. शिक्षक संघ सियाराम के जिला अध्यक्ष कुलजीत सिंह ने बताया कि इस विरोध की कड़ी में 18 मई को कोटा के रामगंज मंडी में विशाल रैली निकाली जाएगी.

छात्रों को ज्यादा पढ़ाई का अवसर: उधर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस बदलाव का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को ज्यादा पढ़ाई का समय देना है. उन्होंने कहा कि जुलाई में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बेशक अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और अभिभावकों को भी उनकी पढ़ाई में सहयोग करना होगा. चूंकि सरकार का फोकस है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया को लचीला रखा गया है. इसी वजह से अभिभावकों से अभी डोर टू डोर जाकर अपील की जा रही है, ताकि वे जागरूक हों और छात्र का तुरंत अभी ही एडमिशन कराएं, इसमें देरी न हो.

चुनौतियां जरूर आएंगी सामने: नई व्यवस्था का उद्देश्य भले ही शिक्षा को मजबूत करना हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां जरूर हैं. देरी से प्रवेश लेने वाले छात्रों का सिलेबस कवर करना, मूल्यांकन प्रणाली में असमानता और अवकाश में कटौती से जीवनशैली प्रभावित हो सकती है. ऐसे में यह भी देखना जरूरी होगा कि सख्ती से लागू किया जा रहा यह बदलाव कितना सफल होगा और क्या शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आएगी?

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