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JNU में प्रशासनिक संकट पर शिक्षक संघ का कुलाधिपति को अल्टीमेटम, कुलपति को हटाने की मांग फिर उठाई

JNU ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है. विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने कुलाधिपति राजदूत कंवल सिब्बल को छह पन्नों का विस्तृत पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में कथित प्रशासनिक मनमानी, शिक्षकों की पदोन्नति में देरी, नियुक्तियों में अनियमितता, आरक्षण के कमजोर क्रियान्वयन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की है.

12 नवंबर को लिखे इस पत्र में शिक्षक संघ ने कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित के कार्यकाल में विश्वविद्यालय की निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. संघ ने कहा है कि तीन साल से अधिक समय बीतने के बावजूद विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बल्कि संस्थागत संकट और गहरा गया है. JNUTA ने एक बार फिर कुलपति को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कुलाधिपति से आगामी 53वीं विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक में इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की अपील की है.