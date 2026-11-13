JNU में प्रशासनिक संकट पर शिक्षक संघ का कुलाधिपति को अल्टीमेटम, कुलपति को हटाने की मांग फिर उठाई
शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : November 13, 2026 at 12:01 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है. विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने कुलाधिपति राजदूत कंवल सिब्बल को छह पन्नों का विस्तृत पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में कथित प्रशासनिक मनमानी, शिक्षकों की पदोन्नति में देरी, नियुक्तियों में अनियमितता, आरक्षण के कमजोर क्रियान्वयन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की है.
12 नवंबर को लिखे इस पत्र में शिक्षक संघ ने कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित के कार्यकाल में विश्वविद्यालय की निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. संघ ने कहा है कि तीन साल से अधिक समय बीतने के बावजूद विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बल्कि संस्थागत संकट और गहरा गया है. JNUTA ने एक बार फिर कुलपति को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कुलाधिपति से आगामी 53वीं विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक में इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की अपील की है.
तीन साल में नहीं बदली विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली
JNUTA अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन और सचिव अविनाश कुमार की ओर से हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि कंवल सिब्बल को कुलाधिपति का पद संभाले तीन साल से अधिक समय हो चुका है. इस दौरान विश्वविद्यालय कोर्ट, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद की बैठकें लगातार ऑनलाइन आयोजित की गईं, जबकि कोविड संबंधी प्रतिबंध काफी पहले खत्म हो चुके थे.
शिक्षक संघ का आरोप है कि बैठकों की कार्यवाही में कई जरूरी जानकारियां दर्ज नहीं की जातीं. इनमें बैठकों की अवधि, चर्चा के लिए प्रस्तावित मुद्दों का एजेंडे से गायब होना और निर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधियों की असहमति जैसे पहलू शामिल हैं. संघ ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय के फैसलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं और अदालत की टिप्पणियों का भी वास्तविक स्थिति समझने के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए. पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुलाधिपति को बार-बार विश्वविद्यालय की स्थिति से अवगत कराने के बावजूद शिक्षक संघ को व्यक्तिगत मुलाकात का अवसर नहीं दिया गया.
डॉ. रंजीता दत्ता का मामला बना सबसे गंभीर सवाल
पत्र में दिवंगत प्रोफेसर डॉ. रंजीता दत्ता की पदोन्नति का मामला विशेष रूप से उठाया गया है. JNUTA के अनुसार, उनकी पदोन्नति कई वर्षों से लंबित थी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके आवेदन पर समय रहते फैसला नहीं लिया. शिक्षक संघ ने दावा किया है कि पदोन्नति में देरी उनके लिए गंभीर मानसिक परेशानी का कारण बनी. संघ ने इस मामले में कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित और IQAC निदेशक प्रो. कुमारस्वामी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. पत्र में कहा गया है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के बजाय IQAC निदेशक को प्रोफेसर एमेरिटस का सम्मान दिया गया.
शिक्षक संघ ने इसे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
छह साल से लंबित पदोन्नति, हाईकोर्ट तक पहुंचीं शिक्षिकाएं
JNUTA ने पदोन्नति के अन्य मामलों का जिक्र करते हुए बताया कि डॉ. लता सिंह सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त हो गईं, लेकिन छह साल पहले दिया गया उनका पदोन्नति आवेदन भी प्रक्रिया में नहीं आया. वहीं, डॉ. मौशुमी बसु की पदोन्नति वर्ष 2012 से लंबित होने का दावा किया गया है. पत्र के अनुसार, डॉ. मौशुमी बसु को अपनी पदोन्नति पर विचार कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. अदालत के निर्देश के बावजूद निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर उन्हें दोबारा अदालत जाना पड़ा. संघ ने कहा है कि कई शिक्षकों की पदोन्नति दस साल से अधिक समय से लंबित है. कुछ मामलों में 'पास्ट सर्विस' से जुड़े मुद्दों को आधार बनाकर पदोन्नति रोके जाने का आरोप लगाया गया है. JNUTA का कहना है कि करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) शिक्षकों की योग्यता और अनुभव को आगे बढ़ाने का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय में यह भेदभाव और उत्पीड़न का कारण बनती जा रही है.
भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल
शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र में विशेषज्ञों के चयन, शॉर्टलिस्टिंग कमेटी के फैसलों को बदलने, निर्धारित पात्रता शर्तों की अनदेखी और चयन समितियों की कार्यवाही के रिकॉर्ड में बदलाव जैसे मुद्दे उठाए गए हैं. JNUTA का आरोप है कि कई मामलों में चयन समितियों की सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के सामने रखने और उन्हें लागू करने में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया. संघ ने कहा है कि नियुक्तियों से जुड़े जरूरी दस्तावेज कार्यकारी परिषद के सदस्यों को मांगने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए. इसके अलावा डीन और चेयरपर्सन की नियुक्तियों में वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन की परंपरा का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है. शिक्षक संघ के मुताबिक, इससे विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है.
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आरक्षण और महिला प्रतिनिधित्व में गिरावट का दावा
JNUTA ने विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है. पत्र में कहा गया है कि कई आरक्षित पदों पर चयन समितियों ने 'नन फाउंड सूटेबल' (NFS) की सिफारिश की है. इसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के पद बड़ी संख्या में खाली रह रहे हैं. छात्रों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए शिक्षक संघ ने दावा किया है कि वर्ष 2016-17 में JNU में महिला विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से अधिक थी, जो अब घटकर करीब 45 प्रतिशत रह गई है. वहीं, SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों की हिस्सेदारी निर्धारित आरक्षण प्रतिशत से नीचे होने का दावा किया गया है. संघ ने कहा है कि पीएचडी दाखिले में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठे हैं. इस मुद्दे को छात्रसंघ ने भी उठाया है.
GSCASH खत्म होने के बाद महिला सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता
विश्वविद्यालय परिसर में महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर JNUTA ने मौजूदा शिकायत निवारण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. पत्र में कहा गया है कि GSCASH को समाप्त करने के बाद बनाई गई ICC और बाद में आंतरिक समिति (IC) अपेक्षित तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं.
शिक्षक संघ का आरोप है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई प्रभावित हो रही है. संघ ने समिति की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और दंड संबंधी नियमों को निर्धारित करने में भी कथित लापरवाही का मुद्दा उठाया है. पत्र में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से विश्वविद्यालय की कुछ कार्रवाइयों की वैधता पर उठाए गए सवालों का भी जिक्र किया गया है. JNUTA के मुताबिक, शिकायतों के निपटारे में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होने से पीड़ितों का संस्थागत व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो सकता है.
जो भी छात्र एक्टिविज़्म करना चाहता है, उसे पुलिस का सामना करना चाहिए, मैंने इमरजेंसी के दौरान ऐसा किया था- जेपी नड्डा
पीएचडी दाखिले में देरी से बिगड़ रहा शैक्षणिक कैलेंडर
शिक्षक संघ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीएचडी दाखिले में देरी को विश्वविद्यालय की बड़ी शैक्षणिक समस्या बताया है. पत्र के अनुसार, दाखिला प्रक्रिया देर से शुरू हुई और अब तक पूरी नहीं हो पाई है. स्थिति यह है कि कई बार विद्यार्थियों को सत्रीय मूल्यांकन की समयसीमा निकलने के बाद दाखिला मिलता है. JNUTA ने नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत नए पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. संघ का आरोप है कि संबंधित केंद्रों और स्कूलों में पर्याप्त अकादमिक चर्चा के बिना नए कार्यक्रम लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है. पत्र में कुछ एमए कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेशों के बिना संचालित किए जाने का आरोप भी लगाया गया है. संघ ने कहा है कि कुछ अध्यादेशों को पिछली तारीख से लागू किया जा रहा है और अलग-अलग कार्यक्रमों में अलग ग्रेडिंग व्यवस्था अपनाई जा रही है. इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर असर पड़ सकता है.
शैक्षणिक खर्च 2017-18 के मुकाबले आधा होने का दावा
विश्वविद्यालय के बजट और बुनियादी सुविधाओं पर भी शिक्षक संघ ने चिंता जताई है. पत्र में वित्त वर्ष 2025-26 के लेखे और 2026-27 के बजट का हवाला देते हुए कहा गया है कि शैक्षणिक गतिविधियों पर होने वाला खर्च लगातार घटा है. JNUTA का दावा है कि वर्ष 2025-26 में शैक्षणिक खर्च वास्तविक राशि के लिहाज से 2017-18 के मुकाबले आधा रह गया है. यह खर्च वर्ष 2009-10 के स्तर से भी कम बताया गया है. इसके अलावा परिसर में जर्जर बुनियादी ढांचे, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए कम बजट तथा कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए क्रेच की सुविधा नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया है.
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