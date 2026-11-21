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Census 2027: पढ़ाई के साथ बोर्ड परीक्षाओं पर भी संकट, शिक्षक संगठनों ने उठाई ड्यूटी से मुक्त करने की मांग

गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से नाखुश शिक्षक ( ETV Bharat Jaipur (Representative photo) )

जयपुर : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगने जा रही है. जनगणना-2027 के दूसरे चरण में प्रदेशभर के शिक्षकों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. जनगणना की तैयारियों के तहत मास्टर ट्रेनर्स और फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. वहीं, 25 जनवरी से 28 फरवरी तक जनसंख्या गणना का मुख्य कार्य चलेगा. इसके बाद 5 मार्च तक संशोधन राउंड होगा. ऐसे में जनवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक शिक्षकों की व्यस्तता का सीधा असर स्कूलों की नियमित पढ़ाई पर पड़ने की आशंका है. जनगणना ने शिक्षकों की ड्यूटी का असर केवल विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं.