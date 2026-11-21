Census 2027: पढ़ाई के साथ बोर्ड परीक्षाओं पर भी संकट, शिक्षक संगठनों ने उठाई ड्यूटी से मुक्त करने की मांग
जनवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक शिक्षकों की व्यस्तता का सीधा असर स्कूलों की नियमित पढ़ाई पर पड़ने की आशंका है.
Published : November 21, 2026 at 8:13 AM IST
जयपुर : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगने जा रही है. जनगणना-2027 के दूसरे चरण में प्रदेशभर के शिक्षकों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. जनगणना की तैयारियों के तहत मास्टर ट्रेनर्स और फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. वहीं, 25 जनवरी से 28 फरवरी तक जनसंख्या गणना का मुख्य कार्य चलेगा. इसके बाद 5 मार्च तक संशोधन राउंड होगा. ऐसे में जनवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक शिक्षकों की व्यस्तता का सीधा असर स्कूलों की नियमित पढ़ाई पर पड़ने की आशंका है. जनगणना ने शिक्षकों की ड्यूटी का असर केवल विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं.
फरवरी 2027 में राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं. इसी दौरान शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगाई जा रही है. ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी असमंजस बन सकता है. माना जा रहा है कि शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षाएं आगे बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है. इस संबंध में बोर्ड अधिकारियों की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है. हालांकि, परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय सरकार के आदेश के बाद ही होगा.
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शिक्षक संगठनों ने उठाई 50 प्रतिशत स्टाफ की सीमा तय करने की मांग : राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएल मिश्रा ने कहा कि जनगणना कार्यक्रम-2027 के दूसरे चरण में राजस्थान के अधिकांश राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है. इससे स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है. संगठन की मांग है कि किसी भी विद्यालय से 50 प्रतिशत से अधिक स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई जाए़. इसके साथ ही प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों की भी इस राष्ट्रीय कार्य में सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि शिक्षण व्यवस्था और जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य के बीच सामंजस्य बनाया जा सके.
परीक्षाएं आगे बढ़ीं तो भी विद्यार्थियों का होगा नुकसान : राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं. दूसरी ओर शिक्षकों को जनगणना की ड्यूटी में लगाई जा रही है. जनवरी, फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह में शिक्षकों की जनगणना में व्यस्तता का विपरीत प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा परिणाम पर पड़ेगा. इसका असर विद्यार्थियों के भविष्य पर भी हो सकता है. संभव है कि विभाग, बोर्ड और सरकार परीक्षाओं को आगे बढ़ा दें, लेकिन इससे भी छात्रों का नुकसान तय है, क्योंकि परीक्षा से पहले की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण होती है. जनगणना की ड्यूटी के चलते शिक्षक छात्रों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे.
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लंबे समय तक बर्दाश्त से बाहर: सिहाग ने कहा कि पूरे शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों को अलग-अलग गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता रहा है. बीएलओ का काम भी शिक्षकों से कराया जाता है, जबकि ये उनका मूल कार्य नहीं है. पिछले कई वर्षों से शिक्षक सरकार से उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर केवल शिक्षण कार्य कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो सरकार और न ही शिक्षा विभाग इस पर गंभीरता दिखा रहा है. ऐसे में शिक्षक ही नहीं, अभिभावक भी लंबे समय तक इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे.
पीक टाइम में जनगणना की ड्यूटी से बिगड़ेगी शिक्षा व्यवस्था : राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रणजीत मीणा ने कहा कि जनगणना के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए फील्ड ट्रेनर्स की नियुक्ति की जा रही है. फील्ड ट्रेनर्स के रूप में भी ज्यादातर शिक्षक ही कार्य कर रहे हैं. ऐसे में स्कूलों में होने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं, अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और इसके बाद वार्षिक परीक्षाओं पर सीधा असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग लंबे समय से हर मंच पर उठाई जा रही है. इसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण समय में शिक्षकों से जनगणना कराई जा रही है. इससे स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित होगी. उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की कि शिक्षकों को जनगणना कार्य से मुक्त किया जाए, ताकि वे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियों पर ध्यान दे सकें.
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जनगणना का शेड्यूल
- मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण : 17 से 20 नवंबर और 2 से 4 दिसंबर
- फील्ड ट्रेनर्स प्रशिक्षण : 7 से 9 दिसंबर
- प्रगणक-सुपरवाइजर पंजीकरण : 15 नवंबर से 10 दिसंबर
- प्रगणक-सुपरवाइजर प्रशिक्षण : 16 दिसंबर से 18 जनवरी
- स्व-गणना : 10 से 24 जनवरी
- जनसंख्या गणना : 25 जनवरी से 28 फरवरी
- बेघर आबादी की गणना : 28 फरवरी, शाम 7 बजे के बाद
- संशोधन राउंड : 1 से 5 मार्च
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