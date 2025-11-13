ETV Bharat / state

पढ़ाना छोड़कर गुरुजी कर रहे दूसरे काम, सच्चाई बताने पर सस्पेंशन की मिलती है धमकी, ईटीवी भारत पर छलका दर्द

शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन : संघ पदाधिकारियों ने कहा कि बार-बार आदेश के बावजूद विभाग गैर-शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त नहीं कर रहा है, उल्टा कार्य मना करने पर सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है. हालात ये हैं कि एक ही स्कूल में आधे शिक्षक बीएलओ ड्यूटी पर हैं, किताबें समय पर नहीं पहुंच रही हैं. शिक्षक मोबाइल से सरकारी ऐप अपडेट करने को मजबूर हैं. जिन्हें बाद में पढ़ाई छोड़ मोबाइल चलाने का आरोप झेलना पड़ता है. शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 27 नवंबर को दुर्ग में पैदल मार्च कर शिक्षा मंत्री के घर ज्ञापन सौंपा जाएगा और आगामी दिनों में प्रदेशभर में आंदोलन की तैयारी की जाएगी.

मानसिक दबाव में हैं शिक्षक : शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पढ़ाई के साथ इन तमाम कार्यों के दबाव में वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूट रहे हैं, जबकि परीक्षा परिणाम खराब होने पर उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है. मुख्यमंत्री जहां शिक्षा गुणवत्ता वर्ष मना रहे हैं, वहीं जिनके कंधों पर शिक्षा सुधार की जिम्मेदारी है. उन्हीं गुरुजियों से शिक्षा के अलावा दूसरे सारे काम कराए जा रहे हैं.

रायपुर: ईटीवी भारत के स्टूडियो में छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का दर्द छलक पड़ा. शिक्षकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे पढ़ाई छोड़कर बाकी सभी गैर-शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं. बाढ़ राहत से लेकर जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सुधार, बीएलओ ड्यूटी, खेल महोत्सव, गिरदावली और स्वास्थ्य सर्वे तक, हर सरकारी जिम्मेदारी शिक्षक के सिर पर डाल दी गई है.

शिक्षा के मैदान में प्रशासन की ड्यूटी : छत्तीसगढ़ शाला शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2025 को शिक्षा गुणवत्ता वर्ष घोषित किया है, लेकिन हकीकत ये है कि शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा ऐप और पोर्टल के जाल में उलझा दिया गया है. एसआईआर के तहत हजारों शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है, जिससे पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है.

हमारा सरकार से निवेदन है कि शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने दिया जाए.गैर-शिक्षकीय कार्यों से मुक्त किया जाए, ताकि सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर सही मायनों में फोकस किया जा सके- वीरेंद्र दुबे, प्रदेशाध्यक्ष, छग शाला शिक्षक संघ

बाढ़ राहत से लेकर आधार कार्ड तक, हर काम गुरुजी के जिम्मे : छत्तीसगढ़ नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया कि सबसे पहले बाढ़ राहत कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, फिर जाति प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, अब आधार सुधार और बीएलओ का कार्य सौंप दिया गया है. कई शिक्षकों की ड्यूटी उनके स्कूल से 10 से 15 किलोमीटर दूर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में शिक्षक स्कूल की पढ़ाई देखें या सरकारी कार्य?

यदि कोई शिक्षक इनमें से किसी काम में नहीं जाता है, तो उसे नोटिस देकर सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है. मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षकों से शिक्षा छोड़ बाकी सब काम करवाए जा रहे हैं- विकास सिंह राजपूत, प्रदेशाध्यक्ष, नवीन शिक्षक संघ

सस्पेंड करने का नोटिस जारी करने की धमकी : छत्तीसगढ़ नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने कहा कि वे स्वयं दुर्ग जिले से हैं और उन्हें भी बीएलओ कार्य से इंकार करने पर सस्पेंड करने का नोटिस जारी किया गया है.शिक्षक मानसिक और शारीरिक रूप से दबाव में कार्य कर रहे हैं.गिरीश साहू ने उदाहरण देते हुए बताया कि धमतरी के एक शिक्षक को सिर्फ इतना कहने पर कि तीन माह से स्कूल को किताब नहीं मिली है सस्पेंड कर दिया गया.

सरकार को उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने स्कूलों तक किताबें नहीं पहुंचाई, लेकिन उल्टा कार्रवाई उस शिक्षक पर की गई जिसने सच्चाई बताई- गिरीश साहू, प्रदेश सचिव, नवीन शिक्षक संघ

किताब नहीं, पीडीएफ से पढ़ाओ : छत्तीसगढ़ शाला शिक्षक संघ के जिला सचिव अब्दुल आसिफ खान ने कहा कि विभाग किताबें समय पर नहीं पहुंचा पा रहा है और अब कह रहा है कि पीडीएफ से पढ़ाई कराई जाए. लेकिन गांवों के स्कूलों में मोबाइल और नेटवर्क की सुविधा न के बराबर है. उन्होंने बताया कि आठवीं का कोर्स फरवरी तक पूरा करना है, जबकि एक ही स्कूल में छह-छह शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगी है, जिसके कारण स्कूल में सिर्फ एक हेडमास्टर बचा है जो सभी कक्षाओं की जिम्मेदारी निभा रहा है. ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी?.





“शिक्षक पढ़ाएं या ऐप अपडेट करें?” : अब्दुल आसिफ खान ने यह भी बताया कि शिक्षकों पर ऐप आधारित कार्यों का इतना बोझ है कि वे क्लास में पढ़ाने की बजाय फोटो और वीडियो अपलोड करने में व्यस्त रहते हैं.वीर गाथा ऐप, मिशन लाइफ और विनोबा ऐप में रोजाना एंट्री करनी पड़ती है. यदि कोई शिक्षक क्लास में मोबाइल पर ये काम करता है, तो लोगों में गलत धारणा फैला दी जाती है कि वह पढ़ाई छोड़ मोबाइल चला रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षक का काम पढ़ाना है, लेकिन आज उससे वही काम सबसे कम कराया जा रहा है.





सरकार नहीं चाहती बच्चे पढ़ें : शिक्षकों का कहना है कि सरकार की नीति से यह साफ झलकता है कि बच्चों की पढ़ाई उसकी प्राथमिकता में नहीं है. जो शिक्षक किताब न मिलने पर स्टेटस लगाने के कारण सस्पेंड किया गया, उसके साथ पूरा शिक्षक समाज खड़ा है. संगठन का कहना है कि लगातार मामूली कारणों पर नोटिस और सस्पेंशन की धमकी दी जाती है, यहां तक कि यदि कोई शिक्षक सामान्य कपड़े पहनकर स्कूल चला जाए तो भी कार्रवाई कर दी जाती है.



हर बात पर कार्रवाई, अब आंदोलन ही रास्ता : शिक्षक संघों का कहना है कि अब वे पूरी तरह एकजुट हैं. 27 नवंबर को छत्तीसगढ़ नवीन शिक्षक संघ के बैनर तले दुर्ग में पैदल मार्च किया जाएगा और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके बाद सभी 23 शिक्षक संगठन मिलकर एक व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे. उनका साफ कहना है कि “हमें बच्चों को पढ़ाने दिया जाए, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस किया जा सके.

