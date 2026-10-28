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छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का ट्रांसफर, कई कर्मचारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का ट्रांसफर ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है. प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक और सहायक शिक्षकों सहित विभिन्न कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है.

प्राचार्य संवर्ग के अंतर्गत राजेश कुमार पटेल और जमुना प्रसाद सिंह के नाम दर्ज हैं. राजेश कुमार पटेल की नई पदस्थापना रायगढ़ जिले के खरिसया विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल करितमाल में की गई है. जमुना प्रसाद सिंह की नई पदस्थापना जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुमईकेला में की गई है.

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व्याख्याता संवर्ग के कई नाम

व्याख्याता संवर्ग की सूची में रश्मि देवी ठाकुर, मनीषा भगत, अंजलि देवी जायसवाल, जगन्नाथ प्रसाद पकरा, रामकुमार जायसवाल, दीपक बरगाह, छबपाल कश्यप, सुनीता यादव, गायत्री वर्मा और तरंगेदास साहू के नाम शामिल हैं.

आदेश में इन कर्मचारियों की वर्तमान पदस्थापना के साथ नई पदस्थापना का भी जिक्र है. कुछ कर्मचारियों को रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, मुंगेली, कबीरधाम और अन्य जिलों में स्थित विद्यालयों में पदस्थ किया गया है.

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का ट्रांसफर (ETV Bharat)

विभिन्न कर्मचारियों की नई पदस्थापना (ETV Bharat)

शिक्षक संवर्ग में भी बदलाव

शिक्षक संवर्ग की सूची में कृष्ण कुमार, परमेश्वर साहू, गोदावरी साहू, उत्तर कुमार सदार, जगत राम कश्यप, पूर्णिमा ध्रुव, राम प्रसाद देवांगन, अजय तिवारी, राजेश सिंह चौहान और उत्तम कुमार निषाद के नाम दर्ज हैं.इन कर्मचारियों की नई पदस्थापना अलग-अलग विद्यालयों में की गई है. आदेश में नारायणपुर, सुकमा, जशपुर, महासमुंद, कबीरधाम और अन्य जिलों के विद्यालयों का उल्लेख मिलता है.

विभिन्न कर्मचारियों की नई पदस्थापना (ETV Bharat)

विभिन्न कर्मचारियों की नई पदस्थापना (ETV Bharat)

सहायक शिक्षकों के नाम भी शामिल

सहायक शिक्षक संवर्ग में श्रीमती अनुपा बड़ा, बुधनाथ राम भगत, रमेश कुमार पटेल, तेज प्रताप सिंह, मंजू राज, पद्मावती नाग, सुनील कुमार चौधरी, भोज साहू, संतराम साहू और सुभद्रा कश्यप के नाम शामिल हैं. कुछ कर्मचारियों को जशपुर, महासमुंद, बिलासपुर, कांकेर, दुर्ग, कोरबा और रायगढ़ जिले के विद्यालयों में भेजा गया है.

विभिन्न कर्मचारियों की नई पदस्थापना (ETV Bharat)

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू