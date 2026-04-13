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प्रयागराज में TET अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस, बोले- योग्यता पर सवाल उठाना हमारा अपमान

शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के विरोध में मशाल जुलूस निकाला. सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिक्षकों के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है. हजारों की संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने डायट से मसाल जुलूस निकालकर सुभाष चौराहा पहुंचे और विरोध जताया. सरकार के नए आदेशों पर गंभीर सवाल उठाए. शिक्षक जितेंद्र ने कहा, यह विरोध उस नियम के खिलाफ है, जिसके तहत 2011 से पहले नियुक्त हुए वरिष्ठ शिक्षकों पर अब TET पास करने का दबाव बनाया जा रहा है. TET अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में गुस्सा. (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने कहा कि जब ये शिक्षक नियुक्त हुए थे, तब उन्होंने उस समय की सभी अनिवार्य परीक्षाएं पास की थीं. अब दशकों की सेवा के बाद उन पर नई परीक्षा थोपना न्यायसंगत नहीं है.​ जो शिक्षक पिछले 15-20 वर्षों से बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं और जिनके पढ़ाए हुए छात्र आज बड़े अधिकारी बन चुके हैं, उनकी योग्यता पर सवाल उठाना अपमान है.