DU में छुट्टी विवाद पर शिक्षकों की एकजुटता रंग लाई; विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण
AADTA ने इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया था.
Published : May 13, 2026 at 6:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स विभाग द्वारा जारी एक नोटिस को लेकर शिक्षकों के बीच असंतोष का माहौल बन गया था. दरअसल, 12 मई को विभागाध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि 15 मई से 16 जून 2026 तक अधिकांश स्टाफ को जनगणना ड्यूटी में लगाए जाने और परीक्षाओं के संचालन को देखते हुए शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया जाएगा. केवल मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही छुट्टी मंजूर की जाएगी. इस आदेश के सामने आने के बाद शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि यह अवधि विश्वविद्यालय की समर वेकेशन के दौरान आती है.
डूटा एक्जीक्यूटिव के सदस्य धनराज मीणा ने बताया कि AADTA ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया था. संगठन की ओर से कुलपति को ईमेल भेजकर नोटिस पर आपत्ति जताई गई और इसे शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ बताया गया था.
मीणा ने कहा कि शिक्षकों के बीच यह भावना थी कि बिना व्यापक चर्चा और स्पष्ट दिशा-निर्देश के इस तरह का आदेश जारी करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में समर वेकेशन केवल अवकाश नहीं बल्कि शिक्षकों के रिसर्च, अकादमिक तैयारी और व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण समय होता है.
शिक्षकों की एकजुटता के बाद आया स्पष्टीकरण
AADTA और शिक्षकों की ओर से विरोध दर्ज कराए जाने के बाद विभागाध्यक्ष की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया. इसमें स्पष्ट किया गया कि शिक्षकों पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी और समर वेकेशन पहले की तरह जारी रहेंगी. स्पष्टीकरण आने के बाद शिक्षकों के बीच राहत का माहौल देखा गया.
डूटा एक्जीक्यूटिव सदस्य धनराज मीणा ने इस पूरे मामले में साथ देने वाले शिक्षकों, पदाधिकारियों और संगठन के सदस्यों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि यह केवल छुट्टियों का मामला नहीं था बल्कि शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा विषय था. उन्होंने कहा, “हमारे सामूहिक प्रयास और एकजुटता का परिणाम यह रहा कि विभाग को अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ा. यह दिखाता है कि जब शिक्षक संगठित होकर अपनी बात रखते हैं तो सकारात्मक समाधान निकलता है.”
विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट नीति की मांग
इस विवाद के बाद शिक्षकों के बीच यह मांग भी उठ रही है कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन स्पष्ट और पारदर्शी नीति अपनाए, जिससे किसी तरह की भ्रम या असमंजस की स्थिति पैदा न हो. शिक्षकों का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों और परीक्षाओं के संचालन के साथ-साथ शिक्षकों के अधिकारों और अकादमिक स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
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