बिहार में सम्राट सरकार ने शिक्षकों को दिया तोहफा, छठ से पहले मिलेगा लंबित वेतन
BIHAR TEACHER SALARY: बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें छठ से पहले लंबित वेतन मिलने जा रहा है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 11, 2026 at 7:41 AM IST
पटना: बिहार के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान छठ से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी का वेतन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए.
लंबित वेतन का जल्द करें भुगतान
बैठक में राज्य के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की गई. इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि ज्यादातर शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा चुका है. हालांकि, कुछ कर्मचारियों का वेतन अब भी लंबित है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शेष कर्मियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी.
भुगतान प्रक्रिया में ना हो लापरवाही
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए. वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी से कर्मचारियों को परेशानी होती है. खासकर छठ जैसे बड़े पर्व से पहले कर्मचारियों को उनके लंबित वेतन का भुगतान मिलना जरूरी है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस मामले को प्राथमिकता देने और भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया.
भुगतान प्रक्रिया को नियमित बनाने पर जोर
शिक्षा मंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा. साथ ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित बनाने पर भी जोर दिया, ताकि भविष्य में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए इंतजार ना करना पड़े.
छठ से पहले शिक्षकों को मिलेगी राहत
गौरतलब है कि छठ महापर्व से पहले वेतन भुगतान का मुद्दा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में शिक्षा विभाग की इस पहल से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका वेतन अब तक लंबित है.
''त्योहार के समय वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों में नाराजगी है और त्योहार में अगर शिक्षा मंत्री के निर्देश के बावजूद वेतन नहीं मिलता है तो शिक्षक संघ कड़ा रूख अख्तियार करेगा''. -सचिव मनोज सिंह, सचिव , प्राथमिक शिक्षक संघ
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