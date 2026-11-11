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बिहार में सम्राट सरकार ने शिक्षकों को दिया तोहफा, छठ से पहले मिलेगा लंबित वेतन

बैठक में राज्य के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की गई. इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि ज्यादातर शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा चुका है. हालांकि, कुछ कर्मचारियों का वेतन अब भी लंबित है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शेष कर्मियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी.

भुगतान प्रक्रिया में ना हो लापरवाही

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए. वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी से कर्मचारियों को परेशानी होती है. खासकर छठ जैसे बड़े पर्व से पहले कर्मचारियों को उनके लंबित वेतन का भुगतान मिलना जरूरी है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस मामले को प्राथमिकता देने और भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया.

भुगतान प्रक्रिया को नियमित बनाने पर जोर

शिक्षा मंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा. साथ ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित बनाने पर भी जोर दिया, ताकि भविष्य में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए इंतजार ना करना पड़े.