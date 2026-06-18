टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने भरी हुंकार, केंद्र सरकार से की स्थायी समाधान की मांग
केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 23 अगस्त, 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए.
Published : June 18, 2026 at 7:33 PM IST
बूंदी: वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर गुरुवार शाम को बूंदी में शिक्षकों का आक्रोश खुलकर सामने आया. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएं जिला मुख्यालय पर एकजुट हुए और जिलाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता समाप्त करने तथा पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधायी संरक्षण प्रदान करने की मांग की.
शिक्षकों ने कहा कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्तियां उस समय के लागू नियमों, योग्यता मानकों और चयन प्रक्रियाओं के अनुसार पूरी तरह वैधानिक रूप से की गई थीं. ऐसे में बाद में लागू किए गए पात्रता मानकों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न केवल शिक्षकों के अधिकारों पर कुठाराघात है, बल्कि न्याय और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के भी विपरीत है. महासंघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 23 अगस्त, 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा जारी टीईटी संबंधी अधिसूचना तथा 29 मई, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में गंभीर चिंता व्यक्त की गई. संगठन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा हितों की रक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित रह सके.
पढ़ें: सड़कों पर उतरा शैक्षिक महासंघ, इन मांगों को पूरी करने किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में शिक्षको की महत्वपूर्ण भूमिका: जिलामंत्री अंकित गौतम ने बताया कि शिक्षकों ने वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है और हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ऐसे में उनके सेवा अधिकारों पर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होना न केवल शिक्षकों के लिए, बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रभाव से पात्रता शर्तों को लागू करना शिक्षकों के मनोबल को प्रभावित करेगा और शिक्षा क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है.
पढ़ें: PTI भर्ती-2022 के चयनित शारीरिक शिक्षकों का महापड़ाव, कई मांगों को लेकर 14वें दिन भी जारी रहा आंदोलन
संगठन के जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष (प्राथमिक) नवल शर्मा ने कहा कि दशकों से सेवा दे रहे शिक्षकों की वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य वैधानिक लाभों का संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लाखों शिक्षकों के भविष्य को अनिश्चितता में डाला गया, तो इसका सीधा असर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था की स्थिरता पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा.
पढ़ें: तपती धूप और गर्म सड़क पर दंडवत प्रदर्शन, PTI अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ तेज
टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए: पूर्व संभाग संयुक्त मंत्री अनिल सामरिया ने बताया कि ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 23 अगस्त, 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए. इसके साथ ही उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सभी सेवा लाभों को पूर्ण संरक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संसद में विशेष विधायी संशोधन या अलग प्रावधान लाकर इस वर्ग को स्थायी राहत प्रदान की जानी चाहिए.
प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश बैरागी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण शिक्षकों में असमंजस और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. इसे समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे, ताकि किसी भी शिक्षक के अधिकार प्रभावित न हों और पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू हो सके. ज्ञापन देने के समय संगठन के सभाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुगनचंद मीणा, कोषाध्यक्ष अनीश गुर्जर, ज्ञानचंद जैन, राधेश्याम मीणा, जिला महिला मंत्री शिप्रा यादव, महिला उपाध्यक्ष नीलम गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष छोटूलाल शर्मा, पूर्व जिला मंत्री मुकेश शर्मा सहित जिला कार्यकारिणी के सदस्य, विभिन्न खंडों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे.