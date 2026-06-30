नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की होगी सतत ट्रेनिंग, 1.2 लाख टीचर्स को CPD से जोड़ेगा शिक्षा विभाग
झारखंड में कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों के लिए CPD कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी.
Published : June 30, 2026 at 2:55 PM IST
रांची: झारखंड में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में शिक्षा विभाग ने सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development-CPD) कार्यक्रम को नए स्वरूप में शुरू किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इससे पहले पिछले सत्र में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए यह कार्यक्रम संचालित किया गया था. अब विभाग का लक्ष्य राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.2 लाख शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रशिक्षण से जोड़ना है.
शिक्षा विभाग के अनुसार, पिछले सत्र में नवंबर 2025 में टीचर नीड असेसमेंट (TNA) के माध्यम से करीब 72 हजार प्राथमिक शिक्षकों का मूल्यांकन किया गया था. इस मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों की जरूरतों का आकलन कर उन्हें चार अलग-अलग समूहों (कोहोर्ट) में विभाजित किया गया, ताकि प्रत्येक शिक्षक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सके. विभाग का मानना है कि इससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और परिणाम आधारित होगा.
कई महत्वपूर्ण बदलाव
इस वर्ष शुरू किए गए CPD कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. प्रशिक्षण कैस्केड मॉडल के आधार पर संचालित होगा, जिसमें शिक्षकों को समूहों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रत्येक शिक्षक के लिए सालाना 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा. इसमें 20 घंटे का ऑफलाइन (फेस-टू-फेस) और 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण शामिल है. ऑनलाइन प्रशिक्षण राज्य सरकार के जी-गुरुजी (G-Guruji) ऐप के माध्यम से कराया जाएगा.
बदलते समय के अनुरूप तैयार करना है लक्ष्य
CPD का उद्देश्य केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें बदलते समय के अनुरूप तैयार करना है. इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षक आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल संसाधनों, गतिविधि आधारित शिक्षण, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन तकनीकों और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के तरीकों से परिचित होंगे. विभाग का मानना है कि प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में भी सुधार होगा.
पिछले सत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले सत्र के प्रशिक्षण से शिक्षकों में डिजिटल माध्यमों के उपयोग, पाठ योजना तैयार करने और बच्चों की सीखने की जरूरतों को समझने की क्षमता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला. अब इस कार्यक्रम को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक विस्तारित किया जा रहा है ताकि राज्य की पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित किया जा सके.
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) विनय कुमार ने कहा, सीपीडी कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को निरंतर सीखने की प्रक्रिया से जोड़ना है. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण से शिक्षकों की पेशेवर दक्षता बढ़ेगी और नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. हमारा लक्ष्य राज्य के सभी शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रशिक्षण से जोड़ना है.
रांची के एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक ने कहा कि सीपीडी प्रशिक्षण से हमें नई शिक्षण तकनीकों, डिजिटल टूल्स और बच्चों की सीखने की जरूरतों के अनुसार पढ़ाने के तरीके समझने का अवसर मिला है. इससे कक्षा संचालन पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुआ है और विद्यार्थियों की भागीदारी भी बढ़ी है.
शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि सभी शिक्षक नियमित रूप से सीपीडी प्रशिक्षण पूरा करते हैं तो विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने और विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने में भी यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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