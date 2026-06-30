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नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की होगी सतत ट्रेनिंग, 1.2 लाख टीचर्स को CPD से जोड़ेगा शिक्षा विभाग

रांची: झारखंड में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में शिक्षा विभाग ने सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development-CPD) कार्यक्रम को नए स्वरूप में शुरू किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इससे पहले पिछले सत्र में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए यह कार्यक्रम संचालित किया गया था. अब विभाग का लक्ष्य राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.2 लाख शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रशिक्षण से जोड़ना है.

शिक्षा विभाग के अनुसार, पिछले सत्र में नवंबर 2025 में टीचर नीड असेसमेंट (TNA) के माध्यम से करीब 72 हजार प्राथमिक शिक्षकों का मूल्यांकन किया गया था. इस मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों की जरूरतों का आकलन कर उन्हें चार अलग-अलग समूहों (कोहोर्ट) में विभाजित किया गया, ताकि प्रत्येक शिक्षक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सके. विभाग का मानना है कि इससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और परिणाम आधारित होगा.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

कई महत्वपूर्ण बदलाव

इस वर्ष शुरू किए गए CPD कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. प्रशिक्षण कैस्केड मॉडल के आधार पर संचालित होगा, जिसमें शिक्षकों को समूहों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रत्येक शिक्षक के लिए सालाना 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा. इसमें 20 घंटे का ऑफलाइन (फेस-टू-फेस) और 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण शामिल है. ऑनलाइन प्रशिक्षण राज्य सरकार के जी-गुरुजी (G-Guruji) ऐप के माध्यम से कराया जाएगा.

बदलते समय के अनुरूप तैयार करना है लक्ष्य

CPD का उद्देश्य केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें बदलते समय के अनुरूप तैयार करना है. इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षक आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल संसाधनों, गतिविधि आधारित शिक्षण, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन तकनीकों और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के तरीकों से परिचित होंगे. विभाग का मानना है कि प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में भी सुधार होगा.