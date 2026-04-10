अनुदान वितरण में गड़बड़ी का आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर शिक्षकों का आंदोलन शुरू
रांची में झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने प्रदर्शन किया.
Published : April 10, 2026 at 5:09 PM IST
रांची: इनकलाब जिंदाबाद और मोर्चा जिंदाबाद के नारों के बीच झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने लोकभावन के पास अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी है. इसी क्रम में मोर्चा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान वितरण में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.
प्रशासनिक लापरवाही का आरोप
झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरविंद सिंह का कहना है कि विभागीय पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण 523 में से 223 स्कूलों और इंटर कॉलेजों का अनुदान बिना ठोस आधार के अस्वीकृत कर दिया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है.
मोर्चा के अनुसार, इस वर्ष अनुदान के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भरवाए गए थे. राज्य के कुल 523 संस्थानों जिनमें 171 इंटर कॉलेज, 290 उच्च विद्यालय, 30 संस्कृत विद्यालय और 32 मदरसा शामिल हैं, जिन्होंने आवेदन भी किया था. आवेदन के बाद जांच की जिम्मेदारी इंटर कॉलेजों के लिए जैक (JAC) और अन्य संस्थानों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई थी. सभी संस्थानों ने आवश्यक कागजात जमा किए और जांच के बाद संबंधित अधिकारियों ने अपनी अनुशंसा भी विभाग को भेज दी.
संस्थान भुगत रहे हैं खामियाजा
इसके बावजूद बड़ी संख्या में संस्थानों के आवेदन यह कहकर खारिज कर दिए गए कि आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं. मोर्चा का आरोप है कि विभागीय पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण कई अपलोड किए गए दस्तावेज स्वतः गायब हो गए, जिसका खामियाजा संस्थानों को भुगतना पड़ा. विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के संस्थानों को इस बार निर्धारित कोड नहीं मिलने के कारण आवेदन प्रक्रिया में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
बिना जांच किए आवेदन किया गया खारिज
मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया कि परिवाद पत्र के आधार पर कई संस्थानों का अनुदान बिना समुचित जांच के रोक दिया गया, जबकि कुछ संस्थानों को बिना जांच प्रतिवेदन के ही राशि स्वीकृत कर दी गई. इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताते हुए मोर्चा ने इसे जांच का विषय बताया है.
समय सीमा को लेकर भी विवाद
एक अन्य गंभीर मुद्दा अनुदान वितरण की समय-सीमा को लेकर भी उठाया गया है. मोर्चा का कहना है कि हर वर्ष अनुदान की प्रक्रिया काफी देर से शुरू होती है और राशि मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी की जाती है. जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण कई जिलों में राशि समय पर वितरित नहीं हो पाती और वह लैप्स हो जाती है. इस वर्ष भी गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा जिलों की राशि खर्च नहीं हो सकी और अब अक्टूबर-नवंबर में मिलने की संभावना है.
ऐसे शिक्षण संस्थान अनुदान पर निर्भर
मोर्चा के अनुसार, सरकार ने इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था लेकिन मात्र 48 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके और शेष राशि लैप्स हो गई. इससे हजारों छात्रों और शिक्षकों पर प्रतिकूल असर पड़ा है, क्योंकि ये संस्थान अनुदान पर ही निर्भर हैं.
राज्यपाल से उच्च स्तरीय जांच की मांग
मोर्चा ने राज्यपाल से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति न हो सके.
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