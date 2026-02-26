ETV Bharat / state

नियुक्ति के इंतजार में भोपाल की सड़कों पर चयनित शिक्षकों का हल्लाबोल, डीपीआई का घेराव

साल 2022 में जारी हुआ भर्ती का नोटिफिकेशन, आजतक नहीं मिली ज्वाइनिंग, कैग रिपोर्ट का भी दिया हवाला

TEACHERS PROTEST BHOPAL
नियुक्ति के इंतजार में भोपाल की सड़कों पर चयनित शिक्षकों का हल्लाबोल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 9:56 PM IST

भोपाल : मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग-2 और 3 के चयनित अभ्यर्थियों का सब्र टूटने लगा है. गुरुवार को पात्रता और चयन परीक्षा पास कर चुके हजारों युवाओं ने राजधानी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लोक शिक्षण संचालनालय तक रैली निकालकर जल्द ज्वाइनिंग डेट घोषित करने की मांग उठाई. इससे पहले चयनित अभ्यर्थी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई पहुंचे थे. यहां ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की गई.

साल 2022 में जारी हुआ भर्ती का नोटिफिकेशन

गुना जिले से आए मयंक भार्गव ने बताया, '' मेन्स परीक्षा में करीब 10 हजार उम्मीदवार चयनित हुए, जिनमें से 4200 का डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है. इसके बावजूद फरवरी 2026 तक ज्वाइनिंग नहीं मिली. भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन 2022 में जारी हुआ, 2023 में पात्रता परीक्षा हुई, अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा और सितंबर 2025 में परिणाम घोषित हुआ, लेकिन नियुक्ति आदेश अब तक लंबित हैं.

शासन का विरोध नहीं, अधिकारों की लड़ाई

प्रदर्शनकारियों ने “परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका” का हवाला देते हुए कहा कि चयन सूची जारी होने के तीन माह के भीतर नियुक्ति आदेश देना अनिवार्य है. इसके विलंब होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय है. लेकिन परिणाम घोषित होने के 6 महीने बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि स्पष्ट नियम होने के बावजूद पालन नहीं किया जा रहा है. चयनित युवाओं ने कहा कि वे शासन के विरोध में नहीं, बल्कि अपने अधिकार की मांग के लिए सड़क पर उतरे हैं.

दो-दो परीक्षाएं पास करने के बाद भी आश्वासन

उज्जैन की डिम्पल शाह ने कहा, '' दो-दो परीक्षाएं पास करने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है. अधिकारियों ने मार्च में अपडेट देने का भरोसा दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में भी अधिकारियों से मुलाकात की. अभ्यर्थियों ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश के 1895 स्कूलों में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है और हजारों पद खाली हैं.'' ऐसे में नियुक्ति में देरी को प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय बताया.

