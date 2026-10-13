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'छिंदगढ़ बीईओ को पद से हटाना होगा', अफसर के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक, जिला प्रशासन को दी ये चेतावनी

अफसर के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक ( ETV Bharat )

सुकमा: छिंदगढ़ ब्लॉक एजुकेशन अफसर मनोज दुबे को हटाने के लिए सुकमा शिक्षक संघ एकजुट हो गया है. मंगलवार को शिक्षक संघ के लोगों ने एक लंबी रैली निकाली और बीईओ को हटाने की मांग की. नाराज शिक्षकों का कहना है कि वो अपने अफसर की कार्यशैली से परेशान हैं, उनको जबतक हटाया नहीं जाता तबतक वो आंदोलन पर रहेंगे. शिक्षक संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं.

छिंदगढ़ बीईओ को पद से हटाने की मांग शिक्षक संघ का कहना है, बीईओ को हटाने की मांग को लेकर वो 6 दिन पहले भी तहसील कार्यालय गए. उस दौरान उन्होंने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराया. बावजूद इसके उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. इसी के चलते शिक्षक संघ ने दोबारा रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया और प्रशासन का ध्यान अपनी मांग की ओर आकर्षित किया है.