'छिंदगढ़ बीईओ को पद से हटाना होगा', अफसर के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक, जिला प्रशासन को दी ये चेतावनी
संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे. नवीन कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 6:37 PM IST
सुकमा: छिंदगढ़ ब्लॉक एजुकेशन अफसर मनोज दुबे को हटाने के लिए सुकमा शिक्षक संघ एकजुट हो गया है. मंगलवार को शिक्षक संघ के लोगों ने एक लंबी रैली निकाली और बीईओ को हटाने की मांग की. नाराज शिक्षकों का कहना है कि वो अपने अफसर की कार्यशैली से परेशान हैं, उनको जबतक हटाया नहीं जाता तबतक वो आंदोलन पर रहेंगे. शिक्षक संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं.
छिंदगढ़ बीईओ को पद से हटाने की मांग
शिक्षक संघ का कहना है, बीईओ को हटाने की मांग को लेकर वो 6 दिन पहले भी तहसील कार्यालय गए. उस दौरान उन्होंने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराया. बावजूद इसके उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. इसी के चलते शिक्षक संघ ने दोबारा रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया और प्रशासन का ध्यान अपनी मांग की ओर आकर्षित किया है.
रैली में शामिल हुए सैकड़ों शिक्षक
पंचायत भवन से तहसील कार्यालय तक निकाली गई रैली में शिक्षकों ने अपनी मांग को प्रमुखता से उठाया. तहसील कार्यालय पहुंचने के बाद शिक्षक संघ के सदस्यों ने तहसीलदार को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा. नाराज शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांग पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करते हुए बीईओ को पद से हटाने का जल्द निर्णय लेना चाहिए. लगातार ज्ञापन सौंपने के बावजूद समाधान नहीं निकलने से उनका आंदोलन और तेज होता जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होगी.
हम लोगों ने हड़ताल इसलिए किया है कि जो बीईओ हैं वो हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं. जबतक खंड शिक्षा अधिकारी को हटाया नहीं जाता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा. हमने अफसरों को कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई अबतक नहीं हुई: जगन्नाथ नाग, शिक्षक
बीईओ साहब से त्रस्त होकर हम सड़कों उतरे हैं. हमने शिक्षा मंत्री से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक को आवेदन दिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं गई. दशहरा की छुट्टियों के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे: धंसाय नाग, शिक्षक
संघ को विभिन्न संगठनों का मिला समर्थन
छिंदगढ़ बीईओ को हटाने की मांग को लेकर चल रहे इस विरोध प्रदर्शन को अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला. स्कूल सफाई कर्मचारी संघ, ब्लॉक कांग्रेस और बस्तरिया राज्य मोर्चा ने शिक्षक संघ की मांग के समर्थन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई. विभिन्न संगठनों के समर्थन से यह मुद्दा अब व्यापक रूप लेता दिखाई दे रहा है.
मांगें पूरी नहीं होने पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
नाराज शिक्षक संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि बीईओ को जल्द पद से नहीं हटाया गया, तो आने वाले दिनों में शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे. शिक्षक संघ के इस फैसले से साफ है कि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया जाता है तो आंदोलन को और आगे लेकर जाएंगे.