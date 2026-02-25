ETV Bharat / state

शिक्षा निदेशालय मारपीट मामला, BJP MLA ने मांगी माफी, खत्म हुआ शिक्षकों का आंदोलन

देहरादून: उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट का मामला आखिरकार विधायक उमेश शर्मा की सार्वजनिक माफी के साथ शांत हो गया है. इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ शिक्षा विभाग को झकझोर दिया, बल्कि राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था. 21 फरवरी से शुरू हुआ यह विवाद धीरे-धीरे सड़कों तक पहुंचा और शिक्षकों के व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया. हालांकि अब मामला शांत हो गया, जिसके बाद सरकार और शासन-प्रशासन ने राहत की सास ली.

दरअसल, देहरादून में स्थित उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट की घटना से शिक्षा विभाग के शिक्षक और मिनिस्ट्रीयल कर्मियों में भारी आक्रोश फैल गया था. देखते ही देखते शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया और धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया था.

राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई थी: आंदोलन की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि इसका असर प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था पर साफ नजर आने लगा. इस पूरे प्रकरण में मामला भाजपा के विधायक उमेश शर्मा काऊ से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई थी. सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों दबाव में आ गए, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए शिक्षकों का खुलकर समर्थन किया. कांग्रेस ने इसे सरकारी तंत्र की विफलता बताते हुए सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला था.

आरोपियों की गिरफ्तारी से भी संतुष्ट नहीं हुई कर्मचारी: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भाजपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनके चार समर्थकों को गिरफ्तार भी किया. इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कार्य बहिष्कार जारी रखा.

विधायक उमेश शर्मा ने मांगी सार्वजनिक माफी: शिक्षकों का कहना था कि जब तक उन्हें सम्मान और सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे. आंदोलन के लगातार तेज होते स्वरूप और शिक्षा व्यवस्था के ठप पड़ने के खतरे को देखते हुए आखिरकार सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा. दबाव की इस स्थिति में विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से माफी मांगी.