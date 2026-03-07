टेट की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का बड़ा आंदोलन, अप्रैल में दिल्ली कूच और संसद घेराव का ऐलान
राजस्थान के करीब 80 हजार शिक्षक इस आंदोलन में शामिल होंगे.
Published : March 7, 2026 at 7:59 PM IST
जयपुर: निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट (TET) की अनिवार्यता लागू करने के विरोध में देशभर के शिक्षक संगठनों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है. शिक्षकों के प्रतिनिधि टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले नई दिल्ली में एकत्र हुए, जहां केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया गया. राजस्थान से बड़ी संख्या में शिक्षक इस आंदोलन में शामिल होंगे.
21 राज्यों के शिक्षक संगठनों ने शनिवार को केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की. इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए शिक्षक नेताओं ने एक सुर में कहा कि टेट की अनिवार्यता का फैसला लाखों शिक्षकों के साथ अन्याय है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. इस फैसले से देशभर के करीब 28 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि फेडरेशन पदाधिकारियों की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से वार्ता भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. इसके बाद शिक्षकों ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया.
पढ़ें:धार्मिक आयोजन में शिक्षकों की ड्यूटी! शिक्षक संगठनों का दबाव बढ़ा तो बैकफुट पर आया शिक्षा विभाग
अप्रैल के पहले सप्ताह में संसद घेराव : उन्होंने बताया कि टेट की अनिवार्यता लागू होने से राजस्थान के करीब 80 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे. राज्य में पिछले पांच वर्षों से डीपीसी लंबित है. 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का समाधान हो जाता है, तब भी इन शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता लागू होने का खतरा बना रहेगा. ऐसे में टीचर्स फेडरेशन ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि देशभर के शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि अप्रैल के पहले सप्ताह में दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे.
शिक्षकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील : संघ के प्रदेश महामंत्री दीपक ठक्कर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षकों को दो वर्षों के भीतर टेट पास करना अनिवार्य है. सितंबर में आए फैसले के बाद छह महीने बीत चुके हैं, ऐसे में अब शिक्षकों के पास करीब डेढ़ वर्ष का समय ही शेष है. सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो शिक्षक संगठनों की ओर से आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. इसके लिए अप्रैल में प्रस्तावित दिल्ली कूच में राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है.
पढ़ें:भर्ती परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी बनी बोझ, हर रविवार 12-13 घंटे की मेहनत पर जताया विरोध