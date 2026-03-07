ETV Bharat / state

टेट की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का बड़ा आंदोलन, अप्रैल में दिल्ली कूच और संसद घेराव का ऐलान

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ( ETV Bharat Jaipur )