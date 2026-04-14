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यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षकों की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित, JAC ने दी आंदोलन की चेतावनी

शिमला: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सातवें वेतनमान के तहत कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) लागू न होने से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नतियां पिछले कई वर्षों से लंबित हैं. इस मुद्दे को लेकर सभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द निर्णय न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

यूनिवर्सिटी-कॉलेज में शिक्षकों की पदोन्नति वर्षों से लंबित

JAC के अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने कहा है कि, "यूजीसी ने वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर 30 जनवरी 2018 को सातवें केंद्रीय वेतनमान लागू किए थे, जिन्हें बाद में केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया. इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को सातवें वेतनमान के साथ सीएएस के तहत नियमित पदोन्नतियां भी मिल रही हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सातवें यूजीसी वेतनमान को अधिसूचना जारी कर लागू किया था, लेकिन अधिसूचना में यह शर्त रखी गई कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और उच्च योग्यता प्राप्त करने पर इंसेंटिव वेतन वृद्धि अलग से आदेश जारी होने के बाद ही दी जाएगी. अलग अधिसूचना जारी न होने की वजह से वर्ष 2022 से अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सीएएस के तहत पदोन्नति नहीं हो पाई है."

JAC के अध्यक्ष का कहना है कि, बड़ी संख्या में शिक्षक आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. यदि समय रहते पदोन्नति नहीं हुई तो उन्हें सेवा काल के दौरान मिलने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ेगा. ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि अन्य विभागों में कर्मचारियों की रेगुलर प्रमोशमन की जा रही हैं और उन्हें बकाया लाभ भी दिए जा रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को उनके वैध अधिकार से वंचित रखा गया है.