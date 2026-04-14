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यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षकों की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित, JAC ने दी आंदोलन की चेतावनी

UGC के सातवें वेतनमान के तहत कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) लागू न होने से शिक्षक प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं.

JAC Press Conference
JAC ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 11:12 AM IST

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शिमला: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सातवें वेतनमान के तहत कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) लागू न होने से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नतियां पिछले कई वर्षों से लंबित हैं. इस मुद्दे को लेकर सभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द निर्णय न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

यूनिवर्सिटी-कॉलेज में शिक्षकों की पदोन्नति वर्षों से लंबित

JAC के अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने कहा है कि, "यूजीसी ने वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर 30 जनवरी 2018 को सातवें केंद्रीय वेतनमान लागू किए थे, जिन्हें बाद में केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया. इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को सातवें वेतनमान के साथ सीएएस के तहत नियमित पदोन्नतियां भी मिल रही हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सातवें यूजीसी वेतनमान को अधिसूचना जारी कर लागू किया था, लेकिन अधिसूचना में यह शर्त रखी गई कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और उच्च योग्यता प्राप्त करने पर इंसेंटिव वेतन वृद्धि अलग से आदेश जारी होने के बाद ही दी जाएगी. अलग अधिसूचना जारी न होने की वजह से वर्ष 2022 से अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सीएएस के तहत पदोन्नति नहीं हो पाई है."

JAC के अध्यक्ष का कहना है कि, बड़ी संख्या में शिक्षक आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. यदि समय रहते पदोन्नति नहीं हुई तो उन्हें सेवा काल के दौरान मिलने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ेगा. ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि अन्य विभागों में कर्मचारियों की रेगुलर प्रमोशमन की जा रही हैं और उन्हें बकाया लाभ भी दिए जा रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को उनके वैध अधिकार से वंचित रखा गया है.

'मांगें नहीं माने जाने से गिर रहा शिक्षकों का मनोबल'

JAC ने आरोप लगाया कि, पिछले 5वर्षों से उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. इससे शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ रहा है. समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संतुष्ट और प्रेरित शिक्षक आवश्यक हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है.

इसलिए नहीं हो पा रही पदोन्नति

वहीं, JAC महासचिव नितिन व्यास का कहना है कि, "सीएएस के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर को पदोन्नत कर एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाता है, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दी जाती है. यह प्रक्रिया देशभर के विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से लागू है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस पर रोक जैसी स्थिति बनी हुई है. प्रदेश में करीब 1200 ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनकी 12 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है और वे एसोसिएट प्रोफेसर बनने के पात्र हैं, लेकिन सीएएस लागू न होने के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पा रही है. इससे शिक्षकों के कैरियर ग्रोथ के साथ-साथ वेतन और अन्य वित्तीय लाभ भी प्रभावित हो रहे हैं."

वहीं, JAC ने सरकार से मांग की है कि यूजीसी सातवें वेतनमान के अंतर्गत कैरियर एडवांसमेंट स्कीम को बिना किसी विलंब के लागू करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिए जाएं. साथ ही उच्च योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन वेतन वृद्धि भी जल्द लागू की जाए. समिति ने चेतावनी दी है कि, यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संयुक्त रूप से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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